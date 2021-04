Romina Carrisi sexy risveglio tra le lenzuola: sotto l’accappatoio niente, gambe in primo piano

Una delle donne più amate della televisione italiana è Romina Carrisi Power. La ragazza, figlia di Albano e Romina, ha stupito tutti con uno scatto pubblicato poche ore fa su Instagram. La foto sexy è stata presa d’assalto da tantissimi like e commenti. Proprio lì, hanno esaltato la sua bellezza e sensualità che di certo non passano inosservate. Scopriamo nel dettaglio lo scatto che la vede protagonista di boom di successo social.

Meravigliosa creatura

Nata nel 1987 Romina Carrisi Power nasce come fotografa, attrice, scrittrice e modella. È la quarta figlia degli ex coniugi Albano e Romina. In televisione ha preso parte ad un’edizione dell‘Isola dei Famosi quando era condotta da Simona Ventura su Rai 2 agli inizi degli anni 2000. Romina, nonostante oggi sia una donna affermata e soprattutto serena, non ha mai nascosto in passato di aver sofferto per la separazione dei genitori ed anche la grande popolarità anche loro hanno sempre goduto. Dopo il 2005, infatti, quando prese parte al reality di Rai Due, veniva inondata da valanghe di domande sui genitori e sulla loro separazione. Proprio per questo che ha iniziato ad avere diversi problemi. Faceva fatica ad accettare il proprio corpo e ad iniziò ad avere problemi con l’alcol e la droga. Fortunatamente ciò è una parentesi della sua vita archiviata in maniera encomiabile. Oggi, infatti, appare sensuale e bellissima più che mai in una foto in cui appare tonica, prorompente e anche apprezzata dei suoi tantissimi follower.

Lo scatto che ha infiammato i social

La bellezza di Romina Carrisi Power è stata esaltata anche nei suoi continui scatti che pubblica sui social network. Proprio l’ultimo scatto pubblicato su Instagram ha catturato l’intera attenzione dei suoi follower. La ragazza, infatti, ha deciso di condividere con i suoi follower, il momento della colazione. Il tutto svolto nel suo letto e con la luce del sole pronta a baciarla dalla finestra.

Con un accappatoio bianco, il solito vedo non vedo, Romina si mostra in tutta la sua bellezza e candore. La ragazza infatti ha ottenuto un boom di like e di commenti. I fan l’hanno apprezzata sia per il suo stile che per la sua bellezza. La figlia d’arte, infatti, non è novizia ad incantare i suoi migliaia di fan con un tocco di sensualità che di certo non guasta mai. Questa volta, Romina, avrebbe colpito tutti anche per le sue bellissime gambe in primo piano.

Romina Carrisi e la vita sentimentale

Romina Carrisi Power, è stata fidanzata per molto tempo con Francesco Gastel che sembrava averle fatto ritornare il sorriso. Attualmente, la ragazza, dovrebbe essere single ma allo stesso tempo felice.

Alcuni mesi fa, però, la ragazza ha pubblicato dei post sui social network in cui sembrava lasciar intendere di vivere una situazione abbastanza complessa con i sentimenti. Il suo essere riservata, però, la rendono unica anche per questo.