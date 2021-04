Dalla prima volta in cui è comparsa sul piccolo schermo gli italiani l’hanno letteralmente adorata: stiamo parlando di Romina Power, ex moglie di Al Bano Carrisi, cantante ed artista adottata dal Bel Paese.

Romina Power è arrivata in Italia tanti anni fa, per caso, e di certo non si aspettava l’evoluzione che avrebbe subito la sua vita e l’incontro con quello che sarebbe diventato il padre dei suoi figli e il compagno di una lunga carriera artistica.

Per oltre 30 anni Romina e Al Bano hanno condiviso vita privata e lavoro, prima di dirsi addio, scrivendo la fine di una storia d’amore che in molti sperano che possa rinascere da un momento all’altro.

Romina Power: cambio di look durante gli anni

I fan della donna hanno spesso notato il suo look semplice ma di forte impatto e si sono chiesti come mai Romina non sfoggia mai scarpe col tacco e preferisce sempre indossare scarpe comode e lunghe tuniche. A questa abitudine c’è una precisa risposta, che va ricercata nella vita della cantante e negli episodi di cui è stata protagonista.

La Power nasce dalle celebri stelle di Hollywood, Tyrone e Linda Cristal, ed è riuscita ad ammaliare il pubblico italiano grazie al suo talento e alla sua bellezza: a guardare le foto che la ritraggono giovanissima e quelle attuali, si evidenzia un grosso cambiamento, soprattutto nello stile della donna. Col tempo sono scomparsi i tacchi e gli abiti succinti e sensuali. Da diverso tempo la conduttrice ama mostrarsi in pubblico con mantelle poncio e tuniche che richiamano lo stile orientale e mondi ai quali si è sempre sentita vicina.

Lo stile di Romina: orientaleggiante e spirituale

La scelta delle scarpe è legata a motivi di salute: Romina ha dovuto dire definitivamente addio alle scarpe con il tacco e agli abiti corti dopo l’operazione subita anni fa, ovvero un intervento di artroscopia per alcuni problemi al ginocchio. La Power ha deciso di mettere davanti il suo benessere rispetto alla vanità, una scelta dettata anche dal valore che la cantante ha sempre attribuito allo spirito e all’anima, piuttosto che alle cose materiali.

Questo stile di vita era condiviso anche dalla sorella Taryn, scomparsa nel 2020 dopo una lunga malattia: le due erano molto legate e Romina ha sofferto molto per la morte di quella che era la sua migliore amica. Ad averla supportata è stato l’amore dei suoi figli, nati dall’amore con Al Bano che ha sempre elogiato il suo ruolo di madre. Romina si era già dimostrata molto forte in passato, quando ha dovuto affrontare il dramma dell’inspiegabile scomparsa della figlia maggiore Ylenia: di quella ragazza bionda e dai tratti dolci, così simile a lei, si sono perse le tracce anni fa in America.

Una ferita rimasta aperta e che ha contribuito allo sgretolamento del matrimonio tra i due cantanti: l’artista pugliese ha poi incontrato sul suo cammino l’amore di Loredana Lecciso e si è rifatto una vita. Tra la Lecciso e Romina Power i rapporti continuano ad essere tesi, nonostante l’ex moglie di Al Bano passi molto tempo a Cellino San Marco.