Romina Power, niente pace con Loredana: la sconfitta di Albano

Nel giorno di Pasqua i telespettatori di Domenica In hanno piacevolmente assistito ad un collegamento tra Mara Venier e Romina Power, da Cellino San Marco. La cantante davanti ad un piccolo banchetto all’aperto, imbandito da bottiglie di vino e leccornie pasquali, ha chiacchierato con la padrona di casa parlando dei ricordi e della sua famiglia. E Albano? Ecco i dettagli

Il sogno di Albano

Ospite a Domenica In, Romina Power ha allietato il pubblico di Rai 1, da Cellino San Marco, assieme ai suoi figli Yari, Cristel, quest’ultima arrivata da poco in Puglia con la sua famiglia, Romina e suo fratello Tyrone. La cantante ha mostrato a tutti, come ha trascorso il giorno di Pasqua, in famiglia, anche se Albano ha spiccato per assenza.

Il cantate pugliese, proprio dagli studi del contenitore domenicale della Rai, recentemente aveva lanciato un appello. Il suo desiderio infatti è quello di vedere la sua ex moglie e la sua attuale compagna Loredana Lecciso, in sintonia. Albano ha specificato che sarebbe molto felice se le due donne facessero pace, anzi, il suo sogno è quello di vederle sedute assieme allo stesso tavolo a mangiare. Del resto, sono le madri dei suoi figli.

Gli auguri di Loredana Lecciso

Un sogno che come si evince dal collegamento di Domenica In non si è ancora realizzato. Romina Power e Loredana Lecciso non solo non hanno fatto pace, ma hanno trascorso il giorno di Pasqua separate. Romina è stata assieme ai suoi figli e a suo fratello, mentre Albano ha trascorso questo giorno di festa, molto probabilmente assieme a Loredana Leccio e ai suoi figli Yasmine e Albano Jr.

A confermare ciò, è il post di Loredana Lecciso condiviso nelle scorse ore su Instagram. La showgirl pugliese infatti ha pubblicato uno scatto in bianco e nero di lei e Albano, insieme e sorridenti.

“Buona Pasqua a tutti!” E’ la didascalia che accompagna lo scatto. I fan hanno ricambiato gli auguri con affetto, inondando la bacheca di Loredana, di messaggi e cuoricini.

La Pasqua di Romina Power

Romina Power intanto, insieme alla sua bellissima famiglia, ha sicuramente strappato un sorriso ai telespettatori grazie anche a Mara Venier che con il suo modo di fare allegro e familiare ha riportato alla luce qualche ricordo di Pasqua di Yari, Cristel e Romina. I figli di Albano e Romina Power infatti hanno raccontato dei giorni trascorsi in passato durante questo periodo di festa, con la caccia alle uova, organizzate dalla loro madre, nel giardino di casa.

“Venivano tanti bambini, perchè allora i miei figli andavano a scuola nella base americana della Nato e allora tutti i bambini della classe venivano a festeggiare questa caccia alle uova che facevamo. Poi uno dei più grandi si travestiva da coniglietto, cioè era proprio un avvenimento, una cosa che durava parecchio” Ha raccontato sorridente Romina Power. E con la Lecciso? Le donne a quanto pare sono più distanti che mai.