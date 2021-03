Romina Power un tuffo nei ricordi e nella nostalgia: la foto che commuove il web

Spunta una fotografia amarcord sul profilo ufficiale di Romina Power che decide di fare, così, un tuffo nei ricordi e soprattutto nella nostalgia di quello che è stato. Lo scatto commuove il web.

Romina Power è una grande artista, amata ed estimata nel panorama italiano e internazionale, ma a colpire di lei è soprattutto la sensibilità e la grande umanità, una donna nella quale molte persone s’identificano.

Romina donna e soprattutto mamma non si è mai nascosta nei sentimenti che prova, nei dolori vissuti nel passato e lo fa spesso anche pubblicando fotografie sul suo profilo Instagram.

Grazie ai social, Romina Power ha stretto ancora di più il suo legame diretto con i follower ed è con loro che, anche questa volta, vuol condividere uno stato d’animo particolare, nostalgico e malinconico, che commuove tutti. Di cosa si tratta?

Romina Power un tuffo nei ricordi

Uno scatto amarcord dove c’è sua sorella Taryn e suo figlio Yari, un momento che risale all’estate del 1989. Il primogenito di Romina Power è un adolescente e sua sorella è una bellissima, giovane donna.

Zia e nipote si abbracciano e sorridono felici mentre dietro di loro, c’è un meraviglioso mare blu intenso. E’ un momento spensierato e felice vissuto da Romina Power e dalla sua famiglia e così l’artista decide di condividerlo con i suoi tantissimi follower.

La fotografia spunta dal contenitore dei ricordi di Romina ed evidenzia il suo stato d’animo: tanta nostalgia e malinconia di quei momenti felici e spensierati e soprattutto la forte mancanza che ha di sua sorella Taryn, scomparsa il 27 giugno 2020.

Il legame di Romina e Taryn: “Era la mia migliore amica”

Romina Power soffre molto la mancanza di sua sorella Taryn: le due donne erano legate da una grande affinità, oltre che da un legame speciale.

La morte di Taryn ha scosso molto Romina che ha raccontato il trauma della scomparsa di sua sorella nello studio di Domenica In da Mara Venier.

La Power ha commosso tutti anche in quell’occasione, usando per sua sorella delle parole dolcissime e piene d’amore: Romina ha parlato di Taryn come la sua migliore amica, oltre che sua sorella.

Il loro era un rapporto simbiotico, suggellato dagli stessi amori, le stesse passioni: l’amore per la natura, per gli animali e per la famiglia. A rendere ancora più triste Romina Power è stata l’impossibilità di poter essere vicina alla sorella nel momento della sua morte.

Taryn è scomparsa negli Stati Uniti mentre Romina, invece, si trova in Italia: le due sorelle non si sono potute salutare a causa delle restrizioni anti- Covid che impediscono gli spostamenti.

Romina Power ha così raccontato gli ultimi istanti di vita di Tyran: “Mi hanno detto che poche ore prima di morire, lei ha allungato le braccia chiamando nostra madre. E’ una cosa che fanno in molti prima di morire”.

LEGGI ANCHE : Romina Power, dolce dedica per lei: l’attrice commossa

LEGGI ANCHE : Romina Power chiede aiuto ai followers : “Volevo il parere di qualche donna …”

Le parole dolci di Romina sono velate dall’amarezza di non essere stata accanto a sua sorella Taryn e hanno commosso la stessa conduttrice e il pubblico da casa.