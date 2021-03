Amici 20, il serale: ospiti, sfide ed eliminazioni della seconda puntata

La seconda puntata del serale di Amici di Maria De Filippi andrà in onda questa sera su Canale 5 dopo il consueto appuntamento con il Tg satirico Striscia la Notizia. Dopo il grande successo della prima puntata trasmessa sabato scorso con ascolti davvero entusiasmanti e mai registrati prima, Maria De Filippi con il suo gruppo di lavoro si appresta ad ottenere un grande successo con la seconda puntata che sembrerebbe essere davvero entusiasmante.

Ospiti della seconda puntata

La seconda puntata del serale di Amici, così come anticipato dal Vicolo delle News, avrà come ospiti assoluti Irama e nuovamente il duo comico composto da Pio e Amedeo. I tre giudici, come al solito, sono Stefano De Martino, Stash ed Emanuele Filiberto di Savoia che anche in questa seconda puntata sembrerebbero essersi divertiti tantissimo ma soprattutto aver giudicato con tanta arbitrarietà e soprattutto imparzialità. Scopriamo subito come si siano evolute le tre manche e come siano andate le due eliminazioni.

Leggi anche -> Amici, Pippo Baudo ha scelto i vincitori del Premio TIM: ecco di chi si tratta

La prima e la seconda manche

Nella prima manche, Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, con la loro squadra, hanno sfidato il team di Arisa e Lorella Cuccarini. In questo primo scontro Sangio ha prevalso su Alessandro e Ibla,Tancredi ha battuto Leonardo ed infine Enula ha avuto la meglio su Ibla. Al ballottaggio sono finiti Martina, Alessandro ed Ibla. Proprio quest’ultima ha dovuto lasciare definitivamente il programma di Maria De Filippi.

La seconda manche invece ha visto contrapposti nuovamente la squadra composta da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi che hanno deciso di sfidare quella di Anna Pettinelli e Veronica Peparini. In questo caso Sangiovanni ha battuto Luca Marzano in arte Aka7even per ben due volte mentre infine Giulia ha avuto la meglio su Tommaso. Tra i tre talenti del team è finito al ballottaggio Aka7even.

Amici e la terza manche

Nella terza ed ultima manche nuovamente la squadra di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi ha deciso di sfidare il team Cuccarini e Arisa. In questo caso Raffaele ha battuto Deddy, Serena ha avuto la meglio su Martina ed infine Rosa ha prevalso su Tommaso. Serena, Deddy e Leonardo sono andati al ballottaggio.

Leggi anche -> Amici Specials, Michele Bravi fa emozionare tutti: lacrime nella scuola

Proprio quest’ultimo è finito allo scontro finale. I ragazzi poi sono entrati in casetta e solo in quel caso Maria De Filippi comunicherà l’eliminato definitivo. Ancora una volta, per la seconda settimana consecutiva, Giulia è stata la preferita del pubblico in studio. Quindi, anche nella seconda puntata del serale, due cantanti sembrerebbero aver lasciato la trasmissione di Canale 5. Lo spettacolo, i litigi tra i professori e la grande sinergia, sembrerebbero essere gli ingredienti giusti per il grande show. Dopo questo appuntamento dovrebbero esserci altre sei puntata più la settima che dovrebbe essere il palcoscenico della finalissima a quattro. Maria De Filippi si conferma, ancora una volta, regina degli ascolti e soprattutto vincente come nessuna sulla rete ammiraglia Mediaset.