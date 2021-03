Amici, Pippo Baudo ha scelto i vincitori del Premio TIM: ecco di chi si tratta

L’ultima puntata di Amici di Maria De Filippi trasmessa su Canale 5 ha regalato grandi colpi di scena ai telespettatori. Infatti, così come comunicato all’inizio settimana ai ragazzi, Pippo Baudo ha visionato tutte le esibizioni dei cantanti e dei ballerini della scuola per dare il premio TIM da €5000 ad un cantante e ad un ballerino. Scopriamo subito chi sono stati destinatari di tale importante riconoscimento economico ed artistico.

Un percorso ostico

Fin dall’inizio della nuova edizione di Amici di Maria De Filippi, TIM ha dato la possibilità ai ragazzi di esibirsi per volontà anche dei telespettatori che votavano sui social network. Questa volta, è toccato al re del varietà Pippo Baudo, guardando le esibizioni di tutti i cantanti e i ballerini della scuola attraverso il monitor e le performance all’interno dello studio. Pippo ha deciso i vincitori di tale premio e non sono mancate le sorprese all’interno della scuola più amata d’Italia.

I vincitori del Premio

Pippo Baudo, dopo aver visto accuratamente le esibizioni di tutti i talenti nella scuola di Amici di Maria De Filippi, ha finalmente dato il suo parere definitivo. Il re del varietà, ricordato anche nella prima puntata del serale dalla sua scoperta, Lorella Cuccarini, ha scelto il cantante e la ballerini destinatari del Premio TIM.

Stiamo parlando della ballerina di Lorella, Rosa Di Grazia e del cantante di Arisa, Tancredi. I due ragazzi, a gran sorpresa, hanno scoperto l’esito in casetta in seguito all’annuncio della ballerina Elena d’Amario. I due allievi, poi, sono giunti in studio per ritirare il premio tanto ambito e sperato. Per convincere il caro Baudo, tutti i ragazzi si son dovuti esibire in settimana sui loro cavalli di battaglia. Alcuni cantanti, proprio come Tancredi, hanno preferito far ascoltare gli inediti ancor più per convincere e persuadere il grande Pippo. Tutti loro sono stati estremamente all’altezza della situazione riportando risultati eccellenti e grandi attestati di stima. Quando Rosa e Tancredi sono rientrati in casetta hanno ricevuto complimenti da tutti i compagni presenti. La ballerina, poi, ha ricevuto poi un bacio dal fidanzato Deddy e un abbraccio dalla sua cara amica, Enula.

Amici e la coreografia di Giulia

Se Tancredi e Rosa hanno ricevuto il Premio TIM da Pippo Baudo, nella scuola di Amici di Maria De Filippi, c’è chi comunque continua a dare il massimo per dimostrare tutto il suo valore. Stiamo parlando della ballerina Giulia Stabile.

La ballerina, ha provato in studio con la sua insegnante Veronica Peparini e ha riscontrato diverse difficoltà nella preparazione del pezzo. Con la giusta carica, impegno adeguato e grande temperamento, la ragazza italo spagnola riuscirà nell’impresa di conquistare il tanto ambito punto? Nella seconda puntata del serale che andrà in onda domani sera su canale 5 alle ore 21:10, scopriremo l’esito della coreografia in comparazione con un altro talento.