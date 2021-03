Un Posto al Sole, anticipazioni dal 29 marzo al 2 aprile: Alberto e Clara ai saluti

La soap campana Un Posto al Sole continua a registrare grandi successi sia da parte del pubblico sia dello share. La prossima settimana dal 29 marzo al 2 aprile ci saranno delle puntate al cardiopalma. Scopriamo subito i dettagli di ciò che accadrà a Palazzo Palladini e per i protagonisti del Caffè Vulcano.

La puntata di lunedì

Nella puntata di lunedì 29 marzo, uno dei protagonisti di Un Posto al Sole potrà finalmente tornare a casa dalla moglie in stato interessante e dalla figlia Irene. Stiamo parlando di Filippo che finalmente può mi trovare un briciolo di serenità. Nel frattempo, dato che il rapporto confidenziale tra Franco Boschi e Roberto Ferri si intensifica sempre di più, Renato e Giulia notano questo atteggiamento. I comportamenti del genero destano alcuni sospetti. Infatti, come i fan della soap ricorderanno, Franco e Roberto non sono mai stati grandi amici e questa loro vicinanza desta sospetti un po’ a tutti. La cara Bice Cerruti giungerà nella casa di Cotugno come un fulmine a ciel sereno per il fratello Salvatore ma servirà ancor di più per dare un ulteriore valore aggiunto al significato dell’amicizia riuscendo ad aprire gli occhi della moglie di Guido Del Bue, Mariella.

Leggi anche -> Un Posto al Sole, anticipazioni 26 marzo: cresce la tensione nei cantieri

Le puntate di martedì e mercoledì

Martedì 30 marzo ad Un Posto al Sole i telespettatori potranno assistere alle dichiarazioni molto intime e forti che Filippo farà a sua moglie Serena. Infatti, così com’è lecito ricordare, i vari problemi di salute riscontrati anche in seguito agli esami riportati dal Dott Volpicelli, indurranno Serena a convincere il marito a partire alla volta di Milano. Nel frattempo, ai cantieri, Franco continua il suo ruolo da detective. Il suo compito è scoprire chi sia la talpa che agisce alle spalle di tutti provocando dei danni non indifferenti. In seguito al pranzo non idilliaco a casa del caro Cotugno, Mariella e Bice finalmente faranno pace ma a quel punto Salvatore avrà un duro faccia a faccia con Bruno.

Nella puntata di mercoledì, invece, Roberto Ferri per ritrovare la serenità di un tempo all’interno dei cantieri, sarebbe intento di chiedere aiuto a Marina Giordano ma quest’ultima, sembrerebbe essersi tirata fuori completamente dal progetto. Filippo, insieme alla moglie Serena, parte per raggiungere il capoluogo lombardo mentre Irene è rimasta con Giulia e con l’esperta di ecologia Bianca. Nel frattempo, torneranno anche le vicende legate a Clara e Alberto Palladini. La ragazza, in procinto di festeggiare il suo compleanno, questo potrebbe significare una riappacificazione definitiva col padre di Federico.

Un Posto al Sole e le puntate di giovedì e venerdì

Nella puntata di giovedì 1°aprile di Un Posto al Sole, Niko metterà da parte il suo ruolo da avvocato per essere un baby-sitter a tutto tondo. Infatti dovrà badare a Bianca, Jimmy e Irene.Clara, nel frattempo, si troverà a gestire una situazione poco piacevole in seguito ad una brutta notizia e dall’altra parte la perfida Barbara farà di tutto per indurre Alberto a lasciare definitivamente la madre di suo figlio.

Leggi anche -> Anticipazioni un posto al sole: Clara spalle al muro

A Palazzo Palladini, Silvia sembrerebbe aver ritrovato la serenità di un tempo perché sa che potrà festeggiare la Pasqua con suo marito Michele. Però ora non tutto sembrerà andare verso il meglio in quanto una proposta lavorativa indurrà il Saviani a lasciare tutto e partire. Infine, venerdì 2 aprile, Michele farà una sorpresa alla moglie Silvia e mentre Filippo e Serena ritornano a Napoli dopo le vicende sanitarie in quel di Milano, Clara trova finalmente il coraggio di affrontare faccia a faccia Alberto e prendere una decisione davvero inaspettata.