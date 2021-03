Uomini e Donne, Tina Cipollari smaschera Gemma: “Sei stata l’amante di Walter Chiari”

L’ultima puntata di Uomini e Donne trasmessa questo venerdì 26 marzo ha regalato grandi colpi di scena soprattutto per i nuovi litigi tra Gemma Galgani e Tina Cipollari. La dama piemontese, nella scorsa puntata, sulle note dell’Ape Maia, si è resa protagonista di una caduta roboante. L’opinionista ha subito attaccato la donna e le ha fatto notare come sia tornata alle origini. Ha deciso di non indossare i tacchi ma delle scarpe basse proprio per evitare di perdere l’equilibrio. Tina però ha accusato la donna di un passato che ha lasciato tutti senza parole. Scopriamo tutti i dettagli sviluppati in puntata.

Un attacco frontale

Nell’ultima puntata di Uomini e Donne, Tina Cipollari non appena è entrata in studio la sua acerrima nemica Gemma Galgani, le ha rivolto subito delle critiche molto forti soprattutto in merito al suo passato. Stando alle parole dell’opinionista di Viterbo, la dama piemontese nasconderebbe un passato da amante di un attore amatissimo illustre scomparso ormai da tanti anni. Scopriamo tutto nei dettagli e la veridicità delle parole di Tina.

Le accuse di Tina

Tina Cipollari, nell’ultima puntata di Uomini e Donne, ha dichiarato le seguenti parole contro la sua acerrima nemica Gemma Galgani: “Sei stata l’amante di Walter Chiari”. Quando Tina ha pronunciato queste parole, Maria De Filippi ha subito richiamato tutti all’ordine cercando di capire da dove le avesse tirate fuori queste dichiarazioni. Per tale ragione l’opinionista di Viterbo, ha fatto notare che tali dichiarazioni sarebbero state rilasciate ad un giornale molto noto dalla diretta interessata. Gianni Sperti, ascoltando con tanta meticolosità le parole che si sono scambiate Gemma e Tina, ha precisato che lui ricordava che in passato Gemma non sarebbe stata l’amante bensì la fidanzata di Walter Chiari.

A quel punto, la Cipollari ha voluto precisare dicendo di voler parlare con il giornale e con colui che si è occupato di redigere tale articolo. La stessa ha affermato di ricordare benissimo queste parole e di conseguenza le ha utilizzate in studio per attaccare la dama piemontese. Al fine di confermare tale tesi, Tina si è rivolta anche verso il pubblico per riscontrare ulteriori pareri condivisi.

Uomini e Donne e la fine della storia tra Gemma e Maurizio

L’ennesimo attacco di Tina Cipollari ai danni di Gemma Galgani nello studio di Uomini e Donne sarebbe partito anche in merito all’ultima frequentazione terminata male tra Gemma e il cavaliere Maurizio. Quest’ultimo, nonostante nell’ultima puntata avesse detto a chiare lettere di voler andare via, la dama piemontese ha pianto in quanto delusa dall’ennesimo rifiuto di un cavaliere nei suoi confronti.

Ciò che però non tollera l’opinionista di Viterbo è l’atteggiamento sempre così melodrammatico di Gemma nei confronti di uomini che frequenta solo per poche settimane all’interno del programma.