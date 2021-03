Uomini e Donne, Sabina e Claudio dopo la scelta | Come sta andando

Hanno stupito tutti con la volontà di uscire dal programma insieme. Si tratta di Sabina e Claudio di Uomini e Donne, i quali dopo alcune settimane dell’addio al dating show di Maria De Filippi, si confessano al Magazine della trasmissione. Cosa sta accadendo

Fuori dal programma insieme

“Se devo uscire, voglio farlo con lei”, ha dichiarato il cavaliere Claudio al cospetto della corte di Maria De Filippi, riferendosi alla dama Sabina. Sembra davvero una favola quella che stanno vivendo i due volti noti del trono over di Uomini e Donne.

La decisione è arrivata, anche grazie ad un progetto lavorativo di Claudio che lo vede costretto ad andare a vivere a Ponderera dove aprirà un locale. Una situazione che lo ha costretto ad abbandonare il programma. Ma possibilmente con Sabina, la quale ha accettato il suo invito prima di una pioggia di petali rossi.

Sabina e Claudio sono felici

I due hanno così deciso di proseguire la loro relazione lontani dalle telecamere, lasciando tutti senza parole e piacevolmente sorpresi compreso Gianni Sperti, il quale non ha mai nascosto alcune perplessità sulla coppia.

Ma come sta andando tra Sabina e Claudio, ora che si stanno vivendo il loro amore privatamente? Lo ha chiesto loro Uomini e Donne Magazine e a quanto pare tutto procede magnificamente: la coppia è felice.

Quotidianità familiare

Sabina ha dichiarato che sta facendo di tutto per stare con lui il più tempo possibile. Del resto vivono entrambi a Roma e non è difficile potersi incontrare. L’ex dama fa notare inoltre che Claudio le sta molto vicino ed è molto protettivo nei suoi confronti. Sabina è sicura di aver trovato in lui l’uomo della sua vita: “Per ora mi piace da impazzire”.

Claudio e Sabina trascorrono molto tempo insieme a casa di lui, il quale vive con i suoi genitori. Questo significa che la donna ormai è entrata a tutti gli effetti in famiglia, vivendo anche la loro quotidianità. E su questo punto ha voluto sottolineare di amare la sua famiglia, perchè l’ha accolta “in maniera squisita”.

In attesa della distanza

Come sanno i fan, Claudio in passato è già stato sposato ma Sabina, dopo la sua ex moglie, è la prima donna che lui ha fatto entrare in casa. L’amore tra loro è nato in maniera naturale e anche i figli di lui sono felici di vederlo al fianco della Ricci, perchè sentono la sua serenità.

Durante la scelta però Claudio ha fatto sapere che a breve aprirà un bar-cornetteria a Pontedera, tra Pisa e Firenze. Questo significa che per un pò di tempo i due dovranno stare distanti. Per il momento l’ex cavaliere preferisce non pensarci ma farà di tutto per trovare un punto d’incontro.

Sabina dal canto suo, vive con ansia quel momento. Anche se vorrebbe trasferirsi da lui, sa che per motivi familiari non potrà farlo e deve per forza affrontare la distanza. Intanto i due si godono il momento e anche se non parlano di amore, qualcosa di importante c’è.