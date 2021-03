Anticipazioni Uomini e Donne: il tronista Massimiliano andrà in esterna con Vanessa?

Nella puntata di Uomini e Donne che andrà in onda oggi, 26 marzo 2021, si preannunciano tante sorprese: probabilmente ci sarà una nuova sfilata inaspettata delle dame e inoltre il tronista Massimiliano potrebbe uscire con Vanessa.

Uomini e Donne, diviso tra il trono dei giovani e il percorso degli over, tiene sempre più alta l’attenzione del pubblico da casa che aspetta con ansia la striscia quotidiana del daytime.

L’appuntamento è tutti i giorni su Canale 5 alle ore 14.45 con puntate che entusiasmano sempre di più gli italiani, per le intricate vicende amorose che si creano nello studio di Maria De Filippi.

A tenere banco, non solo le vicende che si sono innescate nei vari percorsi tra cavalieri e dame e tra tronisti e corteggiatori e corteggiatrici ma anche i siparietti che sono messi in scena tra gli opinionisti, Gianni Sperti e Tina Cipollari.

Intanto vediamo nel dettaglio cosa potrebbe succede oggi, 26 marzo 2021, dopo aver visto, nei giorni scorsi, la franosa caduta della dama Gemma Galgani.

Anticipazioni Uomini e Donna: Massimiliano potrebbe uscire in esterna?

Nel daytime di quest’oggi ancora non abbiamo notizie certe. Sicuramente, però, un protagonista nel percorso ‘Young’, è quello che sta vivendo il giovane ventenne Massimiliano Mollicone.

Il giovane tronista di Anzio è già molto amato dal pubblico, non solo per il suo modo di fare ma soprattutto perché, nel corso delle puntate, si sta sbottonando sulla vita privata, con diverse esperienze difficili vissute.

Massimiliano Mollicone si è aperto ad un racconto molto toccante: a soli 13 anni il padre ha abbandonato lui e la sua famiglia, mancando anche a livello economico. La sua famiglia ha così dovuto affrontare dei momenti molto duri: da un “frigo pieno“, improvvisamente sono stati costretti a “fare la fila alla Caritas”.

Il tronista dagli occhi azzurri e i capelli biondi ha, poi, parlato anche di sua sorella Valentina, una donna forte che ha affrontato vari problemi sia per varie esperienze d’amore negative che per la salute: “Sta affrontando con grande coraggio una malattia particolare” ha detto Massimiliano.

Intanto nel suo trono si è già dimostrato particolarmente interessato ad alcune ragazze presenti in studio per lui: potrebbe così Massimiliano uscire in esterna con Vanessa, la ragazza che sembra essere la sua preferita?

Sfilata a sorpresa a Uomini e Donne?

E’ probabile che tra le sorprese della puntata che andrà in onda nel pomeriggio di oggi, ci sarà quella della sfilata inaspettata delle dame del trono Over. Secondo i rumors, la sfilata non è detto che sia di nuovo al femminile ma questa volta potrebbero andare in passerella i cavalieri dello studio.

Gli uomini del trono Over avranno le luci dei riflettori puntate addosso e si sottoporranno al giudizio e ai voti delle dame?

Intanto, in attesa di conferme e del daytime, di sicuro una delle protagoniste della puntata sarà la torinese Gemma Galgani e le sue vicende amorose. Avevamo lasciato Gemma, nei giorni scorsi, cadere rovinosamente dalle scale di Uomini e Donne.

L’elegante dama è inciampata, scivolando per le scale e ferendosi le ginocchia. Per fortuna, però, nulla di grave anche se la conduttrice Maria De Filippi l’ha fatta uscire dallo studio per le cure mediche: “Sanguini su entrambe le gambe. Chiamiamo un medico” e così Gemma ha lasciato momentaneamente lo studio.