LOL: chi ride è fuori, il nuovo show di Amazon Prime condotto da Fedez e Mara Maionchi

LOL: chi ride è fuori è il nuovo comedy show che sarà possibile vedere in streaming su Amazon Prime Video dall’1 aprile. Scopriamo di più.

La versione italiana di questo format, annunciato anche in Spagna e Germania, vede alla conduzione Fedez, ormai entrato nella scuderia di Prime video da un po’ e Mara Maionchi che per la prima volta si affaccia alla conduzione di uno show pensato per il web.

Il Format

Dopo il successo di Celebrity Hunted, programma ideato per la piattaforma di Amazon, Prime Video torna con un nuovo show, LOL: chi ride è fuori. Il format italiano riprende la versione giapponese, HITOSHI MATSUMOTO, di Amazon Orginal poi riproposto anche in Messico e in Australia. Il programma prevede una vera e propria sfida tra comici professionisti, il cui obiettivo sarà quello di non ridere. Le regole prevedono che i 10 concorrenti per sei ore provino a far ridere i propri avversari rimanendo seri. Chi cede sarà eliminato dalla gara. Ai partecipanti è concessa una risata, dopo cui scatterà un cartellino giallo che in caso di cedimento sarà seguito da un cartellino rosso di espulsione dal gioco.

Alla fine il vincitore o la vincitrice si porterà a casa un premio di 100mila euro che sarà devoluto a un ente benefico scelto dall’ultimo comico rimasto in gara. Le prime 4 puntate di LOL: chi ride è fuori usciranno l’1 aprile mentre per le ultime 2 bisognerà aspettare una settimana.

I comici in gara

Interessante la scelta dei comici coinvolti provenienti da realtà lavorative diverse e caratterizzati da stili anche distanti tra di loro. Tra questi: Elio, Caterina Guzzanti, Lillo, Angelo Pintus, Frank Matano, Katia Follesa, Ciro e Fru dei The Jackal, Michela Giraud e Luca Ravenna. Si tratta di un esperimento non banale che permetterà di mischiare la comicità televisiva di Pintus o della Follesa con lo stile dei The Jackal o ancora con la stand-up comedy grazie a Michela Giraud e Luca Ravenna.

Le interviste dei concorrenti

Durante le interviste rilasciate a Tv Sorrisi e Canzoni i comici hanno dato il loro parere sul format e su come è stato affrontare una sfida di questo tipo. In particolare Elio ha affermato: “Tentare di far ridere gli altri e non ridere contemporaneamente. Poi ci sono quelli che nel tentativo di far ridere gli altri si sono messi a ridere”. Anche Mara ha aggiunto la sua opinione sottolineando come da fuori, in veste di conduttrice, sia stato veramente difficile non ridere.