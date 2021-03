Fedez papà bis, in lacrime per Vittoria: il video del rapper commosso

Tempo di nuova gioia in casa Lucia-Ferragni: oggi è venuta alla luce la piccola Vittoria, secondogenita di Chiara e Fedez, il rapper non è riuscito a trattenere l’enorme emozione.

La nascita di un bambino porta con sé lacrime e speranza, lacrime di gioia certo: lo sa bene Federico Lucia, meglio noto come Fedez, che oggi stringe tra le braccia la sua piccola Vittoria.

Fedez commosso per la sua Vittoria: mamma Chiara registra il momento

Nata da appena qualche ora, Vittoria è l’ultima arrivata in casa Ferragnez ed è già una star sul web: le foto e i video della nascita hanno fatto letteralmente il giro del mondo. A quelli che ritraggono la neonata appena venuta al mondo, stretta tra le braccia di mamma Chiara Ferragni, si aggiungono quelli che vedono protagonista il papà rapper, Fedez, mentre si commuove cullando la sua secondogenita.

Il cantante e produttore italiano è diventato papà per la seconda volta, raddoppiando la gioia provata precedentemente con Leone. Da quanto si vede nella storia Instagram pubblicata dalla Ferragni, Fedez si è lasciato andare ad un pianto tenero, espressione di una commozione profonda, che descrive bene il momento in cui un padre tiene tra le braccia la sua creatura per la prima volta.

A diffondere il video è proprio l’imprenditrice digitale e CEO di due brand, che ha ripreso con il suo smartphone Fedez seduto su una poltrona della camera della clinica: tra le sue braccia si intravede la piccola Vittoria, nata di prima mattina. Il rapper è rapito dal tenero momento fino a scoppiare in lacrime. In sottofondo si sente la voce della neo mamma, toccata dalla scena: “Amore, non fare così che piango anche io”, dice Chiara.

https://www.instagram.com/p/CMwpbY8Il1V/?igshid=1fpzytlb18zmi

Leone impaziente di conoscere Vittoria: i fratelli Ferragnez presto riuniti

Nei giorni precedenti era partito un vero e proprio toto-nome riguardo alla secondogenita dei Ferragnez: i due avevano disseminato una serie di indizi social per indurre i loro fan a scoprire il nome della piccola di casa. In occasione della partecipazione al Festival di Sanremo, dove Fedez si è classificato secondo insieme a Francesca Michielin, tutta la famiglia aveva pubblicato una foto con lettere V sparse qua e là sugli abiti firmati Versace e con il simbolo della vittoria in evidenza.

Questo aveva spinto molti ad ipotizzare che il nome sarebbe stato proprio Vittoria, e non si sono sbagliati: la sorellina di Leone si chiama Vittoria Lucia Ferragni. A differenza del fratello maggiore, però, Vittoria non avrà la doppia cittadinanza, italiana e americana. Leone Lucia Ferragni, che ha compiuto da pochissimo 3 anni, è nato, infatti a Los Angeles: la diffusione della pandemia a livello mondiale ha impedito a Chiara di fare lo stesso con la secondogenita. Così la piccola Ferragnez è nata a Milano, con grande gioia di tutto il clan Lucia e Ferragni: nei prossimi giorni mamma e figlia torneranno a casa dove ci saranno le presentazioni di rito con il primogenito, che è acclamatissimo dai social. Si attende il debutto della nuova piccola stella Ferragnez.