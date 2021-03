Anticipazioni Verissimo: puntata ricca di ospiti con la Boschi e la Hunziker

Nel pomeriggio di oggi, sabato, 27 marzo 2021, arriva il consueto appuntamento con Verissimo, condotto da Silvia Toffanin: secondo le anticipazioni, sarà anche questa una puntata ricca di ospiti, tra questi Maria Elena Boschi e Michelle Hunziker.

Nella fascia pomeridiana di oggi, 27 marzo 2021, alle ore 15 e 30, torna su Canale 5 il talk show di Silvia Toffanin. Un appuntamento tanto atteso dal pubblico italiano che grazie al programma di Verissimo ha la possibilità, in diretta live, di conoscere gli ospiti, ascoltare le loro storie e i racconti personali grazie alle interviste inedite.

Ad arricchire il rotocalco rosa e le storie di vita è la bellissima ed elegantissima Silvia Toffanin che conduce con garbo e classe. La moglie di Pier Silvio Berlusconi ha iniziato la sua carriera nel team delle veline di Passaparola insieme alle colleghe: Ilary Blasi, Alessia Fabiani, Alessia Ventura, Francesca Lodo e Liudmila Radchenko.

Ognuna di loro, poi, ha intrapreso diverse strade nel mondo dello spettacolo, fino alla Toffanin che, con grande successo, è al timone di Verissimo dal 2006, proponendo ogni sabato pomeriggio una rosa di ospiti molto vasta e variegata.

Anticipazioni Verissimo: in studio Maria Elena Boschi e Michelle Hunziker

Tra gli ospiti tanto attesi nel salotto di Silvia Toffanin ci sarà anche Maria Elena Boschi, capogruppo di Italia Vivaalla Camera dei Deputati. Un’occasione molto ghiotta per la conduttrice e per il pubblico, non solo per poter affrontare temi politici e di attualità ma anche per approfondire la tanto discussa love story che la politica ha, da circa un anno, con l’attore Giulio Berruti.

La Boschi ha sempre mantenuto alto il riserbo sulla sua situazione sentimentale rispetto all’attore e questa sarà la prima volta in cui approfondirà la sua storia d’amore, soddisfacendo la curiosità degli italiani e lasciandosi andare ad un racconto a cuore aperto.

Tra gli ospiti ci sarà anche la tanto amata Michelle Hunziker, in coppia con il suo collega Gerry Scotti, il duo che dona spensieratezza e divertimento sul bancone del tg satirico di Striscia La Notizia. Con la showgirl svizzera si parlerà sicuramente dell’emancipazione femminile, soprattutto dei diritti delle donne, un tema caro alla Hunziker.

Noemi, Daniele Scardina, Francesco Arca: tutti a Verissimo

Una puntata ricchissima, come già detto. Dopo aver ascoltato il capogruppo Maria Elena Boschi e la showgirl Michelle Hunziker, nello studio di Verissimo arriverà anche la cantante Noemi.

La giovane, da poco reduce di Sanremo 2021, con la sua canzone Glicine, si racconterà a Silvia Toffanin. Di sicuro la Toffanin coglierà l’occasione per parlare con Noemi della sua trasformazione fisica, che l’ha vista perdere molti chili. Della sua metamorfosi, Noemi ne aveva già parlato: “Vai bene se vai bene a te. C’è il diritto di sentirsi bene nel nostro corpo, l’importante è che la nostra testa sia pulita ed equilibrata”.

Dalla politica, all’intrattenimento passando per la musica fino al pugilato: in studio ci sarà anche Daniele Scardina, conosciuto con lo pseudonimo di King Toretto. Scardina ha vinto nella sua carriera numerosi riconoscimenti come per esempio il titolo “Supermedi dell’Unione Europea”.

LEGGI ANCHE : Silvia Toffanin matrimonio: la confessione inaspettata a Verissimo

LEGGI ANCHE :Silvia Toffanin e Pier Silvio, la dichiarazione tanto attesa dopo due figli e anni d’amore

Infine tra gli ospiti anche uno dei protagonisti di ‘Svegliati amore mio’, l’attore Francesco Arca.