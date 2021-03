Valeria Marini e la truffa alla madre: “Era dura ammettere a me stessa che ero stata ingannata”

Valeria Marini racconto la vicenda che l’ha portata ad allontanarsi dalla madre, truffata da un uomo per 335mila euro.

In un’intervista al settimanale Oggi, la showgirl romana Valeria Marini racconta un’amara vicenda che ha interessato lei e la madre. Gianna Orrù, infatti, è stata truffata per ben 335mila euro. Ma più che l’ingente cifra, sono l’ansia e il disagio che le ha provocato tutto l’accaduto ad aver sconvolto maggiormente la donna e ad avere ancora oggi un serio impatto sulla sua vita.

La truffa di 335mila euro

La vicenda raccontata da Valeria Marini al settimanale Oggi non è del tutto ignota. La showgirl, infatti, aveva già tentato di parlarne in passato ma in maniera meno diretta. Tutto l’accaduto, che ha visto la madre Gianna Orrù, truffata da un uomo per l’enorme cifra di 335mila euro, ha generato notevoli tensioni tra le due donne. La madre di Valeria, infatti, ha impiegato molto tempo per rendersi conto di essere stata imbrogliata. Nonostante i tentativi della figlia di farla ragionare, la donna a lungo non ha voluto sentire ragioni. Una storia difficile che ha incrinato molto il rapporto tra le due, che si sono allontanate dopo che Gianna Orrù è stata accanto alla figlia lungo tutto l’arco della sua carriera.

Le parole di Valeria Marini

Secondo quanto raccontato da Valeria Marini, a truffare la madre è stato un uomo che avrebbe messo in piedi per lei “una sceneggiatura degna di un film”.La showgirl ha provato più volte a far aprire gli occhi alla madre, ma i suoi tentativi si sono rivelati vani: “L’ho messa in guardia. Ma era tardi. Se l’è presa con me, non mi ha creduta… ho assunto un investigatore privato per dimostrare a mia madre quello che accadeva. Se l’è presa a morte, non mi ha parlato per mesi”, ha dichiarato Valeria Marini.

Gianna Orrù: “Per me era una questione di orgoglio”

Una versione confermata, adesso, anche dalla madre Gianna che ora riconosce lo sforzo della figlia di farle effettivamente comprendere come stessero le cose. Ma la donna per lungo tempo non ha voluto prestare ascolto ai consigli di Valeria: “Per me era una questione di orgoglio, di dignità personale”, afferma Gianna Orrù, “Mi ritenevo perfettamente in grado di gestire la faccenda e di riavere quanto avevo investito. Era dura ammettere a me stessa che ero stata ingannata, turlupinata, umiliata… Mi fidavo troppo di lui e cacciai da casa mia Valeria quando seppi come si era rivolta a lui”.

Le conseguenze dell’accaduto

Una verità che alla fine la madre di Valeria Marini, una volta messa di fronte alla realtà, si è ritrovata ad accettare con non poca fatica. Le conseguenze della vicenda, infatti, hanno lasciato un segno profondo nella vita di Gianna Orrù. “Mia madre è stata malissimo e ancora non ne è fuori”, commenta Valeria Marini, “Ha un’ansia devastante, l’idea di essere stata messa in scacco da un uomo che aveva ottenuto la sua fiducia la tormenta: non si dà pace”. Un episodio che entrambe dimenticheranno con difficoltà ma che potrà essere un campanello di allarme per chi è coinvolto in una situazione simile senza rendersene conto.

