Renato Zero si è vaccinato: il messaggio del cantante su Instagram

Renato Zero ha ricevuto la sua prima dose di vaccino: il cantante ha voluto condividere l’importante momento con i suoi follower, pubblicando una foto che ha scatenato qualche polemica.

Anche Renato Zero, nome d’arte di Renato Fiacchini, uno dei cantanti italiani più amati ha deciso di sottoporsi al vaccino contro il Covid.

L’artista ha poi postato il momento sul suo profilo Instagram: un modo per lanciare un preciso messaggio a chi ancora tentenna rispetto a questa eventualità.

Renato Zero, prima dose di vaccino, tra sostegno e critiche

“Il paziente Zero vuole cantare per voi ancora per tanto tempo! E che voi, possiate venire ad ascoltarmi per tanto tanto tempo ancora. Viva il vaccino! Viva la vita!!!”, scrive il cantante romano, classe 1950. Proprio nella sua regione di appartenenza, il Lazio, sono state aperte le vaccinazioni per tutte le persone della sua età. Una foto ha immortalato il momento in cui l’infermiere completamente bardato si avvicina a Zero e procede con l’iniezione della dose di vaccino.

La scelta di mostrare la cosa in modo così plateale è da attribuire alla volontà di Renato Zero di smorzare i toni che si sono fatti molto accesi sull’eventuale pericolosità dei vaccini. Anche il cantante è favorevole alla scelta del vaccino, consapevole che questa sia l’unica maniera per uscire da questa situazione che tiene in blocco il mondo intero da oltre un anno.

Sotto il post si sono scatenati commenti contrastanti: dal momento che qualcuno ha fatto notare che la precedenza in fatto di vaccini sia stata attribuita a persone con delle patologie, in molti si sono preoccupati per lo stato di salute del cantante. Questa voce era circolata già diverso tempo fa, al punto che il cantautore romano si era visto costretto a rispondere nel modo ironico che lo ha sempre contraddistinto: “Ma che devo fa’? Mi devo presentare col certificato medico? Con le analisi del sangue in mano? Sto bene, ringraziando Dio, certo se continua questa campagna denigratoria finirò per star male. Basta. Sono stufo”.

Zerosettanta: converto-evento in programma per i 70 anni dell’artista

C’è poi chi ha insinuato che in realtà la foto postata sui social non sia altro che uno spot a favore della campagna pro-vaccini. Renato Zero, che ha espresso il suo pensiero in merito alla figura artistica di Achille Lauro, si è presentato vestito di nero, compresa la mascherina, nel complesso futuristico della Nuvola all’Eur creata da Massimiliano Fuksas. Tra i commenti di polemica anche molti messaggi di supporto, giunti per esempio da Leonardo Pieraccioni e Nicola Zingaretti.

Dopo che Renato Zero ha postato la foto sui social, in tantissimi hanno commentato con cuoricini i e applausi il suo gesto, da Leonardo Pieraccioni a Nicola Zingaretti. «La cosa che mi manca di più è l’incontro, la password che ti apre al mondo», aveva dichiarato l’artista lo scorso novembre presentando Zerosettanta, un triplo album per festeggiare i suoi 70 anni. Per celebrare al meglio questo importante traguardo, il cantante aveva organizzato un mega concerto nella sua Roma, annunciando l’evento proprio pochi giorni prima dell’esplosione della pandemia globale.