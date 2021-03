Debutto in società per la primogenita di Felipe Vi e Letizia Ortiz: la principessa Leonor di Spagna ha presenziato per la prima volta ad un impegno ufficiale da sola, senza la presenza dei genitori e della sorella minore.

Un momento davvero emozionante per Leonor di Spagna: la giovane principessa si è mostrata a tutti salutando con la mano sul cuore, proprio come è solito fare il re.

Proprio come aveva già fatto sua madre Letizia prima di lei, la ragazza si è presentata con un abito già visto, già indossato: un messaggio forte per ostacolare il consumismo e l’ostentazione.

Il primo evento ufficiale per l’erede al trono di Spagna

Il primo evento al quale presenziare, il primo passo nel mondo degli adulti: Leonor è stata chiamata a partecipare all’anniversario del trentesimo anno di attività dell’Instituto Cervantes di Madrid, ben istruita sul comportamento da tenere da papà Felipe VI e mamma Letizia Ortiz.

Portamento impeccabile e presenza elegantissima, Leonor indossava la mascherina obbligatoria, che non è però riuscita a nascondere il suo sorriso: gli occhi lucenti hanno rivelato la forte gioia nell’essere al centro dell’attenzione e nell’essere chiamata come membro della famiglia reale ad un evento così importante.

Oltre allo sguardo sorridente, Leonor ha sfoggiato lo stesso abito che aveva già indossato in occasione degli ultimi premi: la Princesa de Asturias Leonor ha seguito le orme di mamma Letizia riguardo all’importanza del riciclo, uno dei motivi per cui la consorte di Felipe è così amata in tutto il mondo. La giovane principessa è stata accolta dal poeta Luís Garcia Montero e dalla Vicepresidente del Governo Carmen Calvo, ma anche da tante persone comuni, impazienti di ammirarla, tra striscioni e palloncini festanti.

Leonor studia da regina: la formazione in Galles

La stampa spagnola ha osservato attentamente i gesti della giovane donna e il saluto con la mano sul cuore, che era già stato visto fare dal re, è stato ribattezzato come «Saluto Covid-19». La primogenita di Felipe, erede legittima la trono di Spagna, è abituata alla popolarità e si è comportata benissimo durante la prima uscita in solitaria, senza il supporto fisico e morale della sorella minore Sofia, che sono sempre stati al loro fianco fino a questo momento.

Questa è solo la prima di una serie infinita di esperienze che attendono l’adolescente: alla fine di quest’estate la principessa Leonor si trasferirà in Galles per studiare al college del Mondo Unito. Qui incontrerà un’altra giovane donna dal sangue blu sua coetanea, Alexia d’Olanda, anche lei pronta a trascorrere due anni lontano dalla sua famiglia.

Un altro passo verso la sua completa formazione da regina: nel 2019 ha tenuto il primo discorso ufficiale, leggendo un passo della Costituzione, poi ha parlato ancora pochi mesi fa, in occasione della consegna del Premio che porta il suo nome. La principessa ha già conquistato i suoi futuri sudditi e l’opinione pubblica: sembra che la famiglia reale spagnola abbia scelto il degno erede per rappresentarla nei confronti delle future generazioni.