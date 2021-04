Domenica In vs Domenica Live: chi ha conquistato i telespettatori nella pomeriggio di Pasqua?

Il pomeriggio della domenica di Pasqua in zona rossa ha visto un’importante sfida tra Mara Venier e Barbara D’Urso. Scopriamo chi ha conquistato i telespettatori.

Nel pomeriggio di Pasqua Rai1 e Canale 5 hanno trasmesso due dei programmi più seguiti del palinsesto per conquistare i telespettatori e tenergli compagnia.

In onda dal 1976, Domenica In è una delle trasmissioni più longeve della televisione italiana. Negli anni ha visto alternarsi diversi volti alla conduzione che vanno dagli inizi con Corrado, passando per Pippo Baudo, Boncompagni, Carlo Conti e Mara Venier che indubbiamente ha conquistato i telespettatori grazie alla sua simpatia e alla capacità di empatizzare con il pubblico. Canale 5 ha risposto con Domenica Live, show giunto alla nona edizione condotto da Barbara D’Urso.

La sfida con Barbara D’Urso

In occasione delle festività pasquali di domenica 4 aprile, Domenica Live è andato in onda in una versione più lunga. Nonostante si sia trattato di una sfida all’ultimo telespettatore, la conduttrice di Pomeriggio 5 ha tenuto a precisare, nei giorni precedenti, di essere consapevole del fatto che Mara è la regina indiscussa della domenica pomeriggio e di non sentirsi per nulla in competizione ma di tornare in quella fascia oraria in punta di piedi, pubblicando uno scatto con la presentatrice. La Venier ha prontamente repostato la foto sul proprio profilo Instagram.

La panoramica sulla situazione sanitario del nostro paese

Anche nella puntata di domenica 4 aprile, il programma condotto da Mara Venier ha visto la presenza di tanti ospiti come Katia Ricciarelli, già presente la scorsa settimana, Giovanna Ralli, ma anche volti provenienti dal mondo della musica come Orietta Berti e Romina Power. Inoltre ha dato il proprio contributo anche Cristiano Malgioglio, storico amico di zia Mara. Come ormai da tradizione lo show si è aperto con una panoramica sulla situazione sanitaria del nostro paese grazie alla presenza del sottosegretario alla Sanità Professor Pierpaolo Sileri e del Professor Francesco Le Foche.

Tanti ospiti anche per Domenica Live, anticipati da alcune indiscrezioni fornite nei giorni precedenti da Barbara D’Urso che ha parlato di un vero e proprio esperimento di metatelevisione e fantatelevisione. Nel corso della puntata non è mancato l’approfondimento sul tema vaccini con il professor Matteo Bassetti oltre che la testimonianza sull’esperienza del Coronavirus con l’eurodeputata del Partito Democratico Simona Bonafè.

Ascolti a confronto

Insomma una vera e propria sfida combattuta a colpi di ospiti, momenti d’informazione e intrattenimento. Ma i numeri sembrano aver dato ragione a Mara Venier che grazie alla sua simpatia e al talento conquista 2.797.000 spettatori con uno share del 19.1% nella prima parte e 2.526.000 (17.8%) nella seconda. Decisamente un ottimo risultato per l’appuntamento della domenica pomeriggio di Rai 1. Meno bene per Domenica Live che registra 1.745.000 spettatori durante la presentazione con un picco di 2.229.000 spettatori pari al 15.4% di share nella prima parte per poi chiudere con 1.807.000 spettatori nel finale dello show durato ben 4 ore.