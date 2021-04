Un Posto al Sole, anticipazioni martedì 6 aprile: il gesto folle di Alberto

La soap campana Un Posto al Sole continua ad allietare i telespettatori italiani nella messa in onda delle nuove vicende dei protagonisti di Palazzo Palladini e del Caffè Vulcano. In modo particolare, gli ultimi episodi, hanno messo in luce soprattutto protagonisti come Patrizio, Alberto e Filippo. Scopriamo subito tutto ciò che accadrà nella puntata di martedì 6 aprile 2021.

La lotta tra titani

La puntata di martedì 6 aprile 2021 di Un Posto al Sole regalerà tanti colpi di scena soprattutto nelle vicende che riguardano Alberto e Patrizio. Tra i due, infatti, si è innescata una sorta di rabbia reciproca che ha al centro di tutto la giovane Clara Curcio. Quest’ultima, stufa dei tira e molla del suo compagno con Barbara Filangeri, ha trovato nel fidanzato di Rossella un appoggio su cui contare che va anche oltre l’amicizia. Infatti, quando la ragazza si è ritrovata spesso da sola ed abbandonata, il figlio di Raffaele ed Ornella era sempre pronto a consolarla. Fra i due, però, è nato un rapporto molto particolare. Al punto che Rossella ha scoperto del reale tradimento attraverso le parole della sua collega Ilaria.

Le vicende tortuose

Ad Un Posto al Sole Alberto Palladini metterà in atto tutta la sua strategia ed il suo essere machiavellico. Infatti, così come è ben noto a tutti, il padre del piccolo Federico, si renderà protagonista di un gesto davvero inconsulto e disperato per colpire la sua giovane compagna Clara ma ancor di più Patrizio. Quest’ultimo, stando quindi alle dinamiche sorte nell’ultimo periodo, sarebbe stato individuato da Palladini come il capro espiatorio della ribellione che Clara avrebbe iniziato ad impartire nelle ultime settimane nei suoi riguardi.

La ragazza, non più accondiscendente nei confronti dell’uomo per i gesti inconsulti e per i tradimenti ormai all’ordine del giorno con la sua datrice di lavoro Barbara, sembrerebbe voler voltare pagina. Alberto, stando alle anticipazioni, dovrebbe portare via il bimbo e creare un vero e proprio disagio nella donna al punto che dovrà ricorrere per vie legali rivolgendosi a Niko e alla sua grande esperienza da avvocato. Tale vicenda si rivelerà essere profondamente tortuosa? Non ci resta che attendere le nuove puntate della soap.

Un Posto al Sole e la preoccupazione di Ferri

Proprio nella puntata di martedì 6 aprile 2021 di Un Posto al Sole non ci sarà solo spazio per Alberto e per Patrizio e per i loro dissidi che vedranno ancora al centro Clara Curcio. Infatti, Roberto Ferri sta vivendo un periodo davvero molto particolare e difficile.

I motivi del malumore e malessere di Roberto non sono solo da rapportare alla situazione dei cantieri e alla talpa da dover scoprire con l’aiuto di Franco Boschi. Infatti, le condizioni di salute di suo figlio Filippo continuano a destare in lui grande preoccupazione e agitazione data dalle condizioni cliniche complesse.