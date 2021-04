Un Posto al Sole, anticipazioni venerdì 2 aprile: Clara affronta Alberto

Una delle soap più amate dagli italiani è sicuramente Un Posto al Sole. Le vicende di Palazzo Palladini e del Caffè Vulcano continuano ad allietare i telespettatori nel preserale di Rai 3. A tenere banco nell’ultimo periodo è la situazione che riguarda Clara Curcio che finalmente prenderà una decisione definitiva ed inaspettata sul suo rapporto con Alberto Palladini. Scopriamo subito cosa accadrà nella puntata di venerdì 2 aprile.

Incontri difficili

Nella puntata di venerdì 2 aprile di Un Posto al Sole i fan della soap campana potranno assistere ad una Clara completamente disillusa. La madre del piccolo Federico, stufa del rapporto tra Barbara Filangeri e il suo compagno Alberto Palladini, prenderà finalmente una decisione decisa e seria sul suo rapporto con il padre di suo figlio. Purtroppo, da quando Alberto ha iniziato questa collaborazione e sinergia del tutto particolare con la Filangeri, il rapporto con la Curcio è andato sempre più a deteriorarsi. La ragazza, infatti, stupirà Alberto per la veemenza delle sue parole soprattutto per la decisione definitiva per il suo bene e per quello di Federico.

Il rientro da Milano

In realtà, la nuova puntata di Un Posto al Sole che andrà in onda Venerdì 2 aprile, non si incentrerà solo ed esclusivamente sul rapporto ormai crollato tra Clara Curcio e Alberto Palladini. Infatti, dopo il secondo consulto medico a Milano, rientreranno Filippo e Serena pronti a riabbracciare la piccola Irene. La loro primogenita, infatti, durante questo breve periodo dei genitori Lombardia, è rimasta da Giulia in compagnia di Jimmy e Bianca.

Dopo essersi sottoposto all’ennesimo controllo medico, Filippo avrà ancora più chiara la sua situazione e quindi avrà sicuramente un momento di riflessione maggiore su come elaborare al meglio il suo prossimo periodo. Nel frattempo, ai cantieri, Roberto Ferri dovrà rimboccarsi ancora di più le maniche insieme al suo nuovo addetto alla sicurezza Franco Boschi per cercare di risolvere quanto prima la situazione. Anche se i fan hanno scoperto di chi si tratta che si occupa nel tentare di sabotare i progetti, ben presto ci saranno altri risvolti del tutto inaspettati anche in seguito al rifiuto di Marina Giordano di tendere la mano al suo ex amante.

Un Posto al Sole e il rapporto tra Michele e Silvia

Un Posto al Sole nella puntata di venerdì 2 aprile regalerà grossi colpi di scena ma anche piacevoli sorprese. Prima di rientrare ad indica, Michele si renderà protagonista di un qualcosa del tutto inaspettato.

Al termine della settimana, quindi, sua moglie Silvia riceverà un qualcosa tale da stupirla e da lasciarla senza parole. Ci possa essere finalmente la volta buona del recupero del loro rapporto? I fan sperano vivamente che tra i due possa tornare il sereno quanto prima soprattutto dopo il periodo burrascoso vissuto anche per la giovane Rossella.