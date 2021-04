Lutto per Simone Rugiati, scomparso suo padre Curzio

Uno degli chef più amati del piccolo schermo è sicuramente Simone Rugiati. Nato nel 1981 ad Empoli, lo chef si appresta il prossimo 24 maggio a festeggiare i suoi primi quarant’anni. Simone, purtroppo, nelle ultime ore è stato protagonista di un lutto davvero doloroso. Si è spento suo padre Curzio all’età di 70 anni. Scopriamo subito il dettaglio della vicenda.

Un terribile lutto

Qualche giorno fa, sui social network, lo chef Simone Rugiati aveva pubblicato una foto insieme a suo padre e al loro cane Leo. Purtroppo, il signor Curzio è morto da poche ore. L’uomo, originario di Santa Croce sull’Arno in provincia di Pisa, è stato ricoverato per un periodo nell’ospedale di Empoli dove purtroppo è deceduto. Il signor Curzio, era una vera e propria autorità nella zona in cui viveva. Per tale ragione, la comunità pisana, si è stretta intorno al lutto doloroso che ha colpito lo chef e tutta la famiglia. La madre di Simone, la signora Simonetta, è quindi rimasta vedova in seguito alla morte dell’uomo che aveva 70 anni. Tutti coloro che lo conoscevano ne apprezzavano la grinta, la determinazione e il buon cuore. Tutte caratteristiche che sono anche riconoscibili e riscontrabili in suo figlio Simone.

Il rapporto con papà Curzio

Dopo una lunga malattia, il signor Curzio Rugiati, padre dello chef amatissimo Simone, si è spento all’età di 70 anni nell’ ospedale di Empoli. L’uomo, originario di Santa Croce sull’Arno ha lasciato davvero un vuoto incolmabile in tutta la comunità e nella sua famiglia. Lo chef aveva sempre dichiarato di avere un rapporto speciale con entrambi i genitori sin dalla sua partecipazione all’Isola dei Famosi di alcuni anni fa. Purtroppo, la morte di suo padre è giunta in un periodo anche abbastanza complesso dovuto sia un’emergenza sanitaria che alle festività di Pasqua ormai imminenti.

Il dolore recato anche se consapevoli della lunga malattia che aveva colpito l’uomo, è sicuramente insormontabile e a tratti estremamente doloroso. Simone, proprio in tempi non sospetti aveva pubblicato un suo scatto con il padre e il cane proprio volendo immortalare un momento trascorso insieme in totale tranquillità e serenità. Simone era solito pubblicare delle foto proprio in compagnia del suo amato padre.

Il lutto di Simone Rugiati e la grande determinazione

Il lutto che ha colpito lo chef amatissimo Simone Rugiati riguarda quindi la morte di suo padre Curzio che si è spento all’età di 70 anni presso l’ospedale di Empoli. Lo chef, però, sicuramente troverà il modo per mostrarsi determinato e soprattutto sarà un ottimo appoggio per sua madre Simonetta che ha perso il suo compagno di una vita.

La famiglia Rugiati, però, può contare sull’affetto e sulla solidarietà dell’intera comunità che si è stretta al dolore che ha colpito l’intera famiglia.