Il Paradiso delle Signore, anticipazioni: Maria non trattiene l’emozione

Come di consueto anche nel pomeriggio di giovedì andrà in onda un nuovo episodio de Il Paradiso delle Signore. Scopriamo alcune anticipazioni.

Il Paradiso delle Signore è una delle fiction più apprezzate della televisione italiana. Passata dall’essere trasmessa nella fascia serale a quella pomeridiana ha conquistato milioni di telespettatori grazie alle avvincenti avventure e agli intrighi amorosi dei protagonisti. Uno dei principali punti di forza della serie è indubbiamente rappresentato dai personaggi che la popolano, in grado di incarnare tutte le sfaccettature di una persona dalla tristezza alla gioia senza il timore di mostrarsi deboli.

L’intervista di Maria

Finalmente Gabriella ha convinto Maria a rilasciare un’intervista per la stampa in occasione del lancio della nuova collezione della Rossi. La giovane siciliana è felicissima e a fatica riesce a trattenere l’emozione. Nel negozio c’è fermento, e quasi tutti sono convinti che la Puglisi farà un figurone. Federico ha deciso di aiutarla nella preparazione del discorso, mentre le Veneri, eccitate quanto Maria per la possibilità concessale, si impegnano per trovarle l’abito giusto. Non tutti però sono felici per la ragazza. Infatti Irene, sua rivale storica, non ha intenzione di mettersi a disposizione della siciliana per aiutarla.

Adelaide si ribella

Fiorenza tiene sotto scatto Adelaide, dopo aver scoperto del bacio tra Marta e Dante, ha il coltello dalla parte del manico e può mettere in difficoltà la contessa. La Gramini vuole vendicarsi di quanto successo alla sua adorata nipote. Purtroppo per lei, Umberto scopre il segreto di Dante e questo suscita una reazione di Adelaide che non vuole più sottostare ai suoi ricatti. La contessa decide di ribellarsi, seppur spaventata.

Problemi in caffetteria

Nuovi problemi in arrivo nella caffetteria di Marcello e Salvatore. Infatti dopo l’addio di Laura, anche Sofia lascerà il laboratorio, stanca dei continui litigi con Giuseppe e in seria difficoltà nel portare avanti un doppio lavoro. Adesso i due ragazzi si trovano da soli nel gestire un’attività enorme. Come si muoveranno? Troveranno dei sostituti adatti o si improvviseranno pasticceri? Nel frattempo Ludovica, sempre più innamorata di Marcello, deciderà di fare un gesto eclatante nel tentativo di conquistarlo.