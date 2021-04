Massimiliano Rosolino e Natalia Titova, niente nozze: svelato il motivo

Insieme da ben 15 anni, Massimiliano Rosolino e Natalia Titova non hanno ancora deciso di convolare a nozze: i motivi di questa scelta li hanno svelati proprio loro due.

Era il 2006 quando Massimiliano Rosolino decideva di buttarsi a capofitto in una esperienza completamente diversa dal suo mestiere: il ballo. Concorrente di quella edizione di Ballando con le stelle, il nuotatore si trovò ad imparare a danzare in coppia con Natalia Titova, maestra russa tra le più rigide e pretenziose. Tra un passo di cha-cha e un tango, i due si sono innamorati e, nonostante le grandi differenze caratteriali, rappresentano ad oggi una delle coppie più durature dello spettacolo.

All’inizio della loro relazione, molti erano pronti a scommettere che sarebbe durata poco. Invece, Massimiliano e Natalia sono ancora innamoratissimi e genitori di due splendide bambine: Sofia Nicole e Vittoria Sidney. Secondo molti, dunque, a suggellare l’unione tra loro mancherebbe solo il matrimonio ma, almeno per il momento, né Rosolino né la Titova sembrano essere intenzionati a giurarsi amore eterno davanti a tutti. Per quale motivo?

Massimiliano Rosolino e Natalia Titova si sposano?

Da quando Massimiliano Rosolino e Natalia Titova stanno insieme, dunque, sono tanti coloro che si domandano quando e se mai decideranno di sposarsi.

Entrambi, però, hanno ammesso di non aver mai pensato al matrimonio come il coronamento della loro unione, già così solida ed importante.

Il nuotatore e la danzatrice, quindi, sembrano non avere alcuna intenzione di convolare a nozze, la loro famiglia è già bella così, senza necessità di firmare dei documenti che lo attestino.

Rosolino, dal canto suo, ha sempre ironizzato sull’eventualità di sposare Natalia Titova e in una intervista del 2020 per SuperGuida Tv, scherzò sulle nozze.

“Natalia la sposerò quando mi faranno condurre una trasmissione in prima serata (ride ndr). Pensa se poi mi chiamano davvero”, disse lui senza sapere, probabilmente, di poter essere scelto, un anno dopo, come inviato de L’Isola dei famosi.

Massimiliano Rosolino inviato a L’Isola dei famosi

La scelta di partire per l’Honduras per una prima esperienza come inviato in prima serata ha rappresentato un momento di grande svolta nella carriera di Rosolino.

Da nuotatore a ballerino di Ballando con le stelle, fino a spalla di Ilary Blasi per un reality show. Un vero e proprio salto in alto per Massimiliano, che non ha mai nascosto la passione per la televisione.

“E’ una bella opportunità e sono particolarmente entusiasta perché anche se la televisione rappresenta una piccola parte della mia vita sto cercando di crescere – ha raccontato lui prima di partire per l’Honduras – . Cercherò di portare in questa edizione un po’ di ironia, una qualità che mi contraddistingue”.

Già contattato dalla produzione per partecipare come naufrago a L’Isola dei famosi, Massimiliano Rosolino ha più volte rifiutato l’invito perché, da atleta, non avrebbe potuto permettersi un deperimento fisico troppo importante.

E, proprio la partenza per L’Isola, non è stata accolta immediatamente di buon grado da Natalia Titova.

“All’inizio quando le ho detto che sarei andato all’Isola si è bloccata e guardandomi mi ha chiesto ‘e cosa vai a fare?’ – ha rivelato Rosolino a SuperGuida Tv – . Quando le ho detto che sarei andata a fare l’inviato si è tranquillizzata. Dall’altra però si è anche agitata perché sa che starò lontano da casa per più tempo. Le ho spiegato però che bisogna prendere le occasioni al volo. Mi sosterrà anche in questa avventura”.