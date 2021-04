Francesco Arca e Irene Capuano, perché non si sposano?

Diciassette anni di conoscenza e otto insieme, ma Francesco Arca e Irene Capuano non hanno mai pensato di sposarsi: ecco per quale motivo.

Protagonista insieme a Sabrina Ferilli della serie tv Svegliati amore mio, Francesco Arca è uno degli attori più apprezzati degli ultimi tempi. Ex tronista di Uomini e Donne, si è allontanato dalle scene per studiare recitazione e dedicarsi completamente alla sua passione che, con perseveranza e impegno, si è trasformata nella sua professione.

Attore e papà amorevole, Francesco Arca non ha mai nascosto il grande amore che lo lega alla compagna Irene Capuano e ai loro due figli, Maria Sole e Brando Maria. Intervistato da Silvia Toffanin a Verissimo, Arca non è riuscito a trattenere le lacrime davanti alle immagini e ai video messaggi dei figli e di Irene. “La mia famiglia è il mio punto forte, ma anche il mio punto debole – ha detto commosso – . Quando li vedo prendo tanta energia e quando mi allontano…”.

Francesco Arca e Irene Capuano, niente nozze

Pur innamoratissimo di Irene Capuano, che ha definito una “roccia perché ha sopportato tanto”, l’attore e la compagna non hanno mai pensato di sposarsi.

Intervistato dal settimanale DiPiù Tv, Arca ha spiegato di non aver mai pensato, così come Irene, che il matrimonio potesse essere importante per la loro relazione.

“Sposarci? Mi creda, Irene e io non ne abbiamo mai parlato – ha precisato – . Stiamo bene così. Anzi benissimo”.

“Posso dire di aver realizzato uno dei grandi sogni della mia vita: quello di avere una famiglia serena – ha continuato lui – . Finché le cose continuano ad andarmi così, mi considero fortunato”.

E Francesco Arca, in effetti, non ha mai perso occasione per parlare in maniera amorevole della sua famiglia e del grande legame che li tiene uniti.

Francesco Arca: “Irene mi ha sempre sostenuto”

“Sono 17 anni che ci conosciamo. Irene c’è sempre stata per me – ha continuato a raccontare lui negli studi di Verissimo – . Anche quando mi sono dovuto allontanare da casa, lei con due figli piccoli non me l’ha mai fatta pesare”.

E, infatti, dopo essere stato uno dei protagonisti di La vita promessa con Luisa Ranieri, Arca è stato ricercato dalla tv spagnola e ha avuto modo di affermarsi nel mondo dello spettacolo iberico grazie al supporto della compagna.

Tra i due, tuttavia, non è sempre stato rose e fiori e, in un primo momento, Arca e la Capuano hanno vissuto una crisi che li ha portati a separarsi.

Dal 2013, però, i due sono affiatatissimi. “Ho capito che era la donna della mia vita mentre giravo il film di Ferzan Özpetek, Allacciate le cinture – aveva raccontato l’attore a Vanity Fair – . Mi sono trovato a riflettere sull’amore e non ho avuto dubbi”.