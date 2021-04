Alessia Marcuzzi fuori da Temptation, cosa farà la conduttrice romana?

Secondo le ultime indiscrezioni quest’anno Temptation Island andrà in onda in una sola versione e senza Alessia Marcuzzi. La conduttrice romana quindi non sarà al timone del reality più atteso dell’estate. Ecco i dettagli

Alessia Marcuzzi alla conduzione di un altro programma Mediaset?

Mancano circa tre mesi all’estate ma nel mondo dei palinsesti si parla già di Temptation Island. Il reality al sapore di mare e tradimenti sta gettando le fondamenta per questa edizione 2021 e sono trapelate già le prime indiscrezioni. Tanto per cominciare, Alessia Marcuzzi potrebbe non esserci alla conduzione.

La Iena di Italia 1 al fianco di Nicola Savino, potrebbe virare verso nuovi orizzonti e uno di questi potrebbe essere la nuova edizione di Scherzi a Parte. Alessia Marcuzzi infatti, secondo voci di corridoio di palazzo Mediaset, sarà la conduttrice del programma spiritoso ai danni dei vip, assieme ad Enzo Iacchetti. Al momento però non ci sono dichiarazioni ufficiali.

Una sola versione di Temptation Island

Ciò che è invece è molto probabile, è la novità su Temptation Island. La produzione per quest’anno avrebbe deciso per una sola versione del format, al contrario degli anni passati, in cui è andato in onda in due cicli: quello con i Vip e quello senza Vip.

L’isola delle tentazioni di quest’anno, come viene riportato da Chi, sarà un mix di personaggi noti e meno noti e alla sua conduzione ci sarebbe come ormai da tradizione, Filippo Bisciglia. Questo vuol dire che Alessia Marcuzzi è stata messa fuori. Ad ogni modo le riprese del programma inizieranno i primi di giugno e prima di questo periodo, c’è ancora tanto da fare, come la formazione del cast.

Le coppie Vip

Come ha già annunciato Raffaella Mennoia attraverso spot televisivi e attraverso il suo profilo Instagram, i provini sono già iniziati e pertanto c’è molta curiosità da parte del pubblico sulle coppie che si metteranno in gioco nel viaggio dei sentimenti. Qualche nome è già trapelato e provengono da due delle ultime trasmissioni di casa Mediaset.

Tra le coppie Vip della nuova edizione di Temptation Island spuntano fuori quelle formate da Alessio Guidi e Stephanie Bellarte, conosciuti a La Pupa e il Secchione e Viceversa e quella più chiacchierata della quinta edizione del Grande Fratello Vip, ossia Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò. Potrebbero esserci però anche Pierpaolo Petrelli e Giulia Salemi. Sia per l’ex Velino che per Andrea Zenga si tratterebbe di un ritorno. Il primo infatti ha già avuto l’esperienza di Temptation Island nel ruolo di tentatore, mentre Zenga ha già assaporato l’emozione di trovarsi lì come fidanzato, quando partecipò nel 2018 con Alessandra Sgolastra.

Uno dei nomi che sta circolando in queste ore come possibile partecipante è anche quello di Maria Teresa Ruta. La conduttrice sportiva ed ex gieffina, si è dichiarata ben propensa ad intraprendere questa nuova avventura televisiva in qualità di fidanzata, ma sa già che il suo compagno Roberto Zappulla non approverebbe. L’uomo per lei è una vera e propria ancora di salvezza, soprattutto nei momenti più difficili che la Ruta ha vissuto da quando stanno insieme.