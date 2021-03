Alessia Marcuzzi sotto attacco del web. Cos’è successo

Con degli scatti pubblicati sul suo profilo ufficiale Instagram, la bellissima Alessia Marcuzzi si trova sotto attacco del web. Mentre una schiera ampia di supporter elogia la sua nuova campagna, c’è un’altra fetta di utenti che invece chiosa: “E’ un po’ troppo”.

Alessia Marcuzzi entra al centro di alcune polemiche mosse sui social, un dibattito che sta animando gli animi del web in queste ore.

La bellissima e soprattutto bravissima conduttrice di programmi molto importanti come per esempio Le Iene, il Grande FratelloVip o il reality de L’Isola dei Famosi, questa volta viene presa di mira da un’ampia schiera di haters, o meglio conosciuti come ‘leoni da tastiera’.

Se da un lato non mancano tanti elogi e complimenti, soprattutto ad un progetto e un’idea che evocano ad una forma di arte molto profonda, dall’altro lato, come rovescio della medaglia, ci sono tante critiche ingiustificate verso il nuovo progetto della professionista Marcuzzi. Cosa sta succedendo?

Alessia Marcuzzi sotto attacco del web

Si sta muovendo, in queste ore, un aspro dibattito social e tutto sta avvenendo nei commenti alle fotografie che Alessia Marcuzzi ha pubblicato sul suo profilo Instagram. La conduttrice, grazie alla sua versatilità, ha indossato gli abiti di una imprenditrice e ha lanciato la campagna pubblicitaria per un nuovo prodotto per il corpo tutto suo.

Per promuovere il prodotto ha messo in atto degli scatti che nulla hanno di volgare ma, anzi, sono di una grande forma artistica: c’è la Marcuzzi ed un giovane modello che posano nudi in un prato con dei fiori. La foto, però, riprende una nudità elegantemente nascosta, attraverso delle pose strategiche.

In calce alle foto, Alessia Marcuzzi ha anche spiegato il motivo di questa scelta: in un periodo così difficile di isolamento domiciliare, ha deciso di valorizzare quello che più ci manca, vale a dire il contatto fisico con la natura. Per cui, oltre all’arte, c’è anche una motivazione umana di grande spessore.

Peccato che, non tutti siano in grado di riconoscere queste virtù e spesso si preferisca attaccare senza cognizione e così Alessia Marcuzzi è protagonista di questo spiacevole inconveniente.

“Così è troppo…”

I leoni da tastiera prendono di mira le foto della campagna pubblicitaria di Alessia Marcuzzi. Così arrivano commenti duri e ingiustificati contro le foto della conduttrice: “Le persone stanno perdendo la testa ma che foto sono?“, poi c’è chi sottolinea di non capire qual è il nesso tra la nudità e una pubblicità di prodotti per il corpo.

Continuano gli attacchi contro le foto della Marcuzzi dove c’è addirittura chi attacca il fatto che non siano rispettate le norme anti Covid-19 del distanziamento sociale. Insomma una situazione paradossale contro una campagna pubblicitaria ricca, invece, di messaggi.

Dall’altro lato della medaglia, invece, arrivano tanti elogi anche da parte di colleghi del mondo dello spettacolo: il collega de Le Iene, Giulio Golia commenta dicendo: “Se avessi posato io, sai che successone”, oppure la ex gieffina Fernanda Lessa che elogia la bellezza della Marcuzzi e parla di foto che trasmettono energia pura.

LEGGI ANCHE : Gf vip, Alessia Marcuzzi dalla parte di Zorzi e Oppini. Il web la critica e lei sbotta: “Faccio che ca**o voglio”

LEGGI ANCHE : Alessia Marcuzzi tenta il look da Sanremo, ma non convince il web: “Non riesci…”

Emoticon con cuori e applausi arrivano a pioggia da parte della cantante Emma, Rita Dalla Chiesa, Laura Chiatti e tanti altri colleghi.