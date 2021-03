Franco Battiato compie gli anni e tutti si chiedono quando tornerà

In occasione del 76esimo compleanno di Franco Battiato, tornano a correre le voci sulla sua presunta malattia e le ipotesi su un suo possibile ritorno sulle scene italiane.

Nato a Ionia il 23 marzo 1945, Franco Battiato, cantautore, compositore, musicista, regista e pittore, continua ancora oggi ha influenzare i nuovi artisti con il suo stile eclettico e personale. Dalla fase pop degli anni 60, al rock progressivo e all’avanguardia colta del decennio seguente, fino alla musica leggera e alla canzone d’autore, Battiato non ha mai smesso di sorprendere e di sorprendersi. Lungo la sua carriera, in cui ha ottenuto un immenso successo di pubblico e critica, si è avvalso dell’aiuto di numerosi collaboratori, portando nei suoi testi l’esoterismo, la teoretica filosofica, la mistica sufi e la meditazione orientale. Musicista ma anche pittore e regista, ha vissuto un’intera vita nel nome dell’arte.

Il compleanno di Franco Battiato

In occasione dei suoi 76 anni non potevano mancare gli auguri a questo grande artista. Il compleanno è stato subito celebrato dai fan sui social: fin dalla mattina l’hashtag #FrancoBattiato ha riempito non solo il web ma anche quel silenzio che da tanto tempo circonda il cantautore siciliano. In seguito al suo ritiro dalle scene, hanno iniziato a correre tante voci circa una sua presunta malattia, corredate da scatti rubati della sua casa di Milo, alle pendici dell’Etna.

Il cameo a Sanremo

Grazie a Colapesce e Dimartino, però, la sua voce è tornata a farsi sentire sul palco dell’Ariston. Nel corso della serata dedicata alle cover, il duo che adesso sta spopolando con Musica Leggerissima ha riproposto Povera patria, con un finale a sorpresa cantato proprio da Battiato: “Se avremo ancora un po’ da vivere/La primavera intanto tarda ad arrivare”. Un omaggio speciale ad un artista che in tanti avrebbero piacere di rivedere in attività nel panorama musicale italiano.

Le ultime notizie su Franco Battiato

Purtroppo, gli ultimi aggiornamenti sui social network sembrano non prospettare questa possibilità. Sulla sua pagina Facebook l’ultimo post è datato dicembre 2020 e avvisa che è stata resa disponibile on demand la registrazione del suo concerto al teatro greco di Segesta del 29 luglio 2004, una delle performance live più memorabili di Battiato. L’aggiornamento precedente è di un anno prima e celebra l’uscita del disco Torneremo ancora: un album con una selezione di brani del passato, con dentro l’omonima canzone inedita. A tal proposito Franz Cattini, manager del cantautore, aveva commentato: “Non c’è più nulla nei cassetti. Direi che questo è l’ultimo album di Franco Battiato”.

È proprio quest’ultima opera a rappresentare una sorta di “testamento musicale” suggellato dall’inedito che, dalle parole del co-autore del brano, Juri Camisasca, “nasce dalla consapevolezza che tutti noi siamo esseri spirituali in cammino verso la liberazione. La trasmigrazione delle anime in transito verso la purificazione è l’idea di base che ispira questa canzone. I migranti di Ganden sono qui chiamati a rappresentare il percorso delle anime al termine della vita terrena e le vicissitudini che questa nostra esistenza comporta. Nel contesto del brano, la migrazione non va interpretata nell’ottica delle problematiche politiche. Migrante è ogni essere senziente chiamato a spostare la propria attenzione verso cieli nuovi e terre nuove, piani spirituali che sono dimore di molteplici stati di coscienza e che ogni essere raggiunge in base al proprio grado di evoluzione interiore”.

A quanto pare, il maestro sembra aver abbandonato la musica. Eppure, come hanno dimostrato Colapesce e Dimartino, la musica ha ancora bisogno di lui, delle sue parole visionarie, del suo spirito creativo e senza tempo.

