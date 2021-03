Angelina Jolie pronta a tornare in tribunale contro Brad Pitt con nuove prove

Il divorzio tra Angelina Jolie e Brad Pitt torna ad essere al centro dei riflettori per via di nuove prove di violenza domestica che l’attrice sarebbe pronta a presentare contro l’ex marito.

Correva l’anno 2016 quando Angelina Jolie presentò l’istanza di divorzio da Brad Pitt dopo appena due anni di matrimonio. I due si erano innamorati sul set di Mr. e Mrs. Smith e avevano iniziato una relazione nel 2004, costruendo insieme una grande famiglia formata da sei figli: Maddox, di 19 anni, Pax, 17, Zahara, 16, Shiloh, 14, e i gemelli Knox e Vivienne di 12.

La storia tra Angelina Jolie e Brad Pitt

La relazione tra Brad Pitt e Angelina Jolie ha accesso fin dall’inizio il pubblico mondiale, tanto che la stampa ha coniato il termine Brangelina dall’unione dei nomi delle due celebrity. La coppia più chiacchierata di Hollywood è stata fin da subito al centro delle polemiche per via del fatto che il loro rapporto fosse iniziato quando Brad Pitt era ancora legato a Jennifer Aniston. In ogni caso, le due star si sono fidanzate ufficialmente nel 2012, per poi sposarsi il 23 agosto 2014 nel castello a Miraval, in Francia. Le foto delle loro nozze sono state vendute alle riviste Hello e People per 5 milioni di dollari, somma poi data in beneficenza alla Jolie-Pitt Foundation.

La separazione e le accuse dell’attrice

Da 5 anni a questa parte, però, è iniziata una vera e propria guerra tra i due che ha al centro proprio la custodia dei minori, oltre che l’enorme patrimonio dei Brangelina. A rendere la separazione lunga e difficile sono state le accuse di violenza domestica lanciate da Angelina Jolie all’ex marito. Accuse che hanno portato ad un serio allontanamento dell’attore dai figli, soprattutto in seguito alla testimonianza di Maddox. Qualche anno fa, infatti, il primogenito della coppia era finito sotto i riflettori, poco dopo il divorzio dei genitori, per via di una lite con Brad Pitt, scoppiata sul jet privato della famiglia in occasione di un viaggio in Francia. Secondo alcune voci, la lite sarebbe degenerata, tanto che sulla vicenda era stata aperta un’indagine della polizia di Los Angeles con la collaborazione del dipartimento dei servizi per la famiglia della contea.

LEGGI ANCHE: Benji e Bella sposi: l’attrice ha detto sì

La sentenza dell’FBI

Tuttavia l’attore era stato discolpato dall’Fbi dalle accuse di abusi su minori. Dalla sua parte si era schierato anche il Department of Child and Family Services, il dipartimento che si occupa di servizi alle famiglie e ai bambini. La notizia delle accuse di Maddox si sarebbe quindi rivelata falsa.

Gli ultimi risvolti

Sfortunatamente per l’attore, però, questo non è bastato a chiudere la vicenda. Nonostante, secondo le dichiarazioni rilasciate, Brad Pitt abbia necessità di chiudere definitivamente la questione della custodia per passare più tempo con i propri figli, Angelina Jolie non è disposta a fermarsi. Secondo gli ultimi documenti presentati in tribunale in vista della discussione della causa di divorzio, l’attrice ha detto di avere “prove” di violenze domestiche dell’ex marito e di essere pronta a portare i figli a testimoniare contro di lui.

La guerra fra i due divi di Hollywood non sembra destinata a finire molto presto.

LEGGI ANCHE: A distanza di anni dalla fine di Friends, Jennifer Aniston rivela l’incubo legato alla serie tv