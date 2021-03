Luca Ward e la malattia della figlia: “Ecco perchè ne parlo adesso”

Luca Ward ha parlato per la prima volta negli studi di Verissimo della malattia della figlia Luna, affetta dalla sindrome di Marfan: le motivazioni di questa scelta sono ben precise.

Ospite di Silvia Toffanin su Canale 5, l’attore e doppiatore Luca Ward ha reso noto il dolore che da anni affligge lui e la moglie Giada Desideri, con cui è convolato a nozze nel 2013. La coppia ha una figlia, Luna, che è affetta dalla sindrome di Marfan, rara malattia ereditaria del tessuto connettivo che causa alterazioni oculari, ossee, cardiache, dei vasi sanguigni, polmonari e del sistema nervoso centrale.

La malattia di cui soffre la piccola Luna è stata resa nota solo nel corso dell’intervista a Verissimo e la decisione di Luca Ward dipende da motivazioni molto importanti. La bambina, infatti, è seguita dalla madre, Giada Desideri – che ha lasciato il lavoro per starle accanto – e da alcuni specialisti, ma l’emergenza coronavirus ha reso impossibile fare delle visite periodiche.

Luca Ward: “La ricerca è importante”

Intervistato dal settimanale F, Luca Ward ha raccontato quali sono stati i motivi che lo hanno spinto a parlare pubblicamente della malattia della figlia Luna.

“Ho deciso di parlarne adesso perché la pandemia ci ha fatto capire che l’accelerazione sulla ricerca è possibile – ha spiegato – . I vaccini Covid li abbiamo avuti in pochissimo tempo grazie a fortissimi investimenti economici. Noi ci siamo trovati in guai seri perché Luna viene curata a Lione”.

E, proprio la pandemia, ha bloccato le visite periodiche di Luna causando un’accelerazione della malattia.

“A marzo 2020 doveva fare un corsetto nuovo e non ci è stato permesso di andare in Francia – ha aggiunto lui – . Ora la curvatura della sua schiena è al 68% era invece al 32%. Lo stop nelle cure ha provocato un aggravamento importantissimo. Ne parlo per far capire quanto la ricerca sia importante”.

La scelta di Luca Ward di rendere pubblica la malattia della figlia, dunque, è ben precisa e deriva dal bisogno di mettere in luce una situazione che potrebbe essere comune a molti altri, ma di cui pochi sono a conoscenza.

Luca Ward, la malattia di Luna una “sfiga”

Come spiegato dall’attore a Silvia Toffanin, la sindrome di Marfan da cui è affetta la figlia deriva solo da un caso fortuito e sfortunato, e non dipende in alcun modo dalla genetica familiare.

“Per me è stata una mazzata – ha ammesso Ward – . All’inizio mi sono sentito responsabile, ti senti responsabile quando un bambino nasce con una grave patologia”.

“Pensavo fossimo noi portatori di questa malattia. Però da tutte le ricerche che abbiamo fatto, non ce n’è traccia: è stato, come ha detto il medico di Luna, ‘sfiga’, un gene che si modifica al momento del concepimento”, ha aggiunto.

Ad oggi, quindi, Luna è seguita da alcuni specialisti di Lione e dalla madre, Giada Desideri, che ha detto addio al mondo dello spettacolo per seguire più da vicino la bambina.

“Io non volevo e le ho detto: ‘No, sei una donna bellissima, un’attrice meravigliosa, reciti in cinque lingue: perché?’ – ha raccontato Luca Ward – .E Giada ha risposto che altrimenti non ne saremmo usciti”.