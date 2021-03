Nathaly Caldonazzo nostalgia d’amore | Ricordi con il celebre attore scomparso: il nostro primo weekend

Nathaly Caldonazzo riporta alla luce una parentesi del suo passato che racchiude l’amore e il dolore per una persona che non c’è più, l’indimenticato Massimo Troisi. Il suo post, condiviso su Instagram, racconta di un episodio accaduto tanti anni fa tra loro due.

Un amore mai dimenticato

Ex primadonna del Bagaglinoed ex compagna di Massimo Troisi, l’ultima dell’attore napoletano, scomparso prematuramente a soli 41 anni il 4 giugno del 1994. Nathaly Caldonazzo in queste ore ha condiviso su Instagram un post in cui esprime i suoi sentimenti, sul tempo passato con il celebre comico.

La showgirl porta nel cuore una ferita forse mai rimarginata e non è la prima volta che parla di questo amore, intenso e sofferto. Una delle recenti volte che lo ha fatto in TV, è stato a Vieni da me, su Rai 1, dove ha raccontato il calvario degli ultimi mesi dell’amato Troisi, iniziato a Houston, dove si erano recati per una semplice visita di controllo.

Il racconto di Nathaly Caldonazzo

In quell’occasione il cardiologo disse a Troisi che doveva operarsi e l’attore si rivelò molto preoccupato per questo. “Mi diceva: ‘Dopo che ti hanno messo le mani dentro al cuore, dopo che ti hanno toccato il cuore, una persona cambia’. Ed era molto preoccupato per questa seconda operazione”. Ha raccontato la showgirl da Caterina Balivo.

Restarono per un mese e mezzo nell’ospedale di Houston e tornarono in Italia provati. “E poi, decise a tutti i costi di fare questo ‘Postino’ che è un capolavoro, lo sappiamo tutti quanti.” Ha puntualizzato Nathaly Caldonazzo. Poi ha aggiunto: “Però, forse, se non l’avesse fatto sarebbe ancora vivo. Avrebbe dovuto subire un trapianto prima di fare questo film, ma diceva sempre che lo voleva fare col suo cuore. E cambiò anche il finale della sceneggiatura, perché nel libro Mario non muore. Massimo cambiò il finale e fece morire il protagonista”.

Il nostro primo weekend

In queste ore Nathaly Caldonazzo è tornata a parlare di Massimo Troisi attraverso i social.

“Ritrovamenti della prima paparazzata….Questo era stato il nostro primo weekend … ci conoscevamo da qualche giorno e lui mi convinse a partire per porto Raphael con un’altra coppia di amici suoi … arrivammo li ma litigammo subito … non ci parlammo per un giorno e mezzo, poi mi chiese di rimanere un giorno in più lì da soli ….”

Scrive la showgirl allegando lo scatto di un giornale di quel periodo in cui appare al fianco di Massimo Troisi. Lei bellissima con la folta chioma bionda che le ricade sulle spalle mentre vicino all’attore, che porta una t-shirt bianca e occhiali da sole, è intenta a leggere qualcosa.

“In questa foto stavamo tornando a casa” Racconta la Caldonazzo “Litigammo perché non la pensavamo allo stesso modo… ma poi ci fu un gesto bellissimo da parte sua che mi fece capire qualcosa per la prima volta … accadde poco prima di tornare al porto su un gommone … non ci parlavamo da un giorno intero, faceva freddo dentro e fuori ….,all’improvviso arrivo da dietro e mi cinse le spalle con un maglione e mi tenne stretta, io avevo 24 anni ma in quel momento capii che forse ci poteva essere qualcosa tra noi…..”