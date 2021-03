Fabio Fulco papà a 50 anni, arriva la frecciata per Cristina Chiabotto

L’attore Fabio Fulco sta per coronare il sogno di diventare papà: lui e la compagna, Veronica Papa, sono in attesa della loro prima figlia che dovrebbe nascere tra pochi mesi.

Per anni ha pensato che non sarebbe mai riuscito a creare una famiglia e diventare papà, ma l’incontro con Veronica ha cambiato la vita di Fabio Fulco. Intervistato dal settimanale Chi, l’attore non ha trattenuto la gioia per il bebè in arrivo e ha ammesso di aver, per un lungo periodo, abbandonato l’idea di diventare genitore.

Il sogno di una famiglia è sempre stato prioritario per Fulco che, dopo una relazione di 12 anni con la ex Miss Italia Cristina Chiabotto, è stato costretto a rinunciare a quel desiderio. Ai tempi, infatti, la showgirl si disse non ancora pronta per diventare madre. “Ho sofferto tanto, ho passato tutte le fasi del lutto: dalla tristezza alla rabbia, fino alla disillusione – ha raccontato lui, senza risparmiare una frecciata alla ex compagna – .Mi spaventa diventare padre alla mia età, ma di sicuro prima non avevo a fianco la donna giusta”.

Fabio Fulco e l’amore con Veronica Papa

Ad oggi, Fabio Fulco e Cristina Chiabotto si sono costruiti delle nuove vite: lui sta per diventare papà a 50 anni, mentre lei è convolata a nozze con Marco Roscio ed è in dolce attesa.

Tra i due non vi sono più rapporti e, a tal proposito, l’attore ha chiarito: “Quando una cosa mi esce dal cuore, non ci penso più. Non mi tocca, non chiamo, non sbircio i social di quella persona”.

Innamoratissimo della sua Veronica, Fulco ha ammesso di aver faticato prima di fidarsi completamente di lei perché troppo giovane (tra i due ci sono 25 anni di differenza).

“Quando ero single ho conosciuto donne più grandi di lei che parlavano solo di social – ha rivelato l’attore – . Ho pensato piuttosto a cosa avrebbe detto la gente, a che cosa avrebbero detto i suoi genitori, mi sono messo nei loro panni. E invece, quando li ho conosciuti, mi hanno accolto in maniera splendida e, così, ogni paura è svanita”.

“Non sapevo da dove cominciare, non credevo più a niente, tantomeno alle donne”, ha confessato ancora lui.

Leggi anche–>Fabio Fulco attacca l’ex Cristina Chiabotto: “Sono stato ferito…”

Leggi anche–>Serena Enardu, dopo la fine con Pago, ecco con chi si rivede tra vent’anni

Fabio Fulco, la paternità a 50 anni

Ad oggi, Fabio Fulco e Veronica Papa sono felicissimi e hanno deciso di rendere finalmente nota la gravidanza.

La compagna dell’attore è al settimo mese e aspetta una bambina. “Dopo aver saputo che sarei diventato padre ho pianto per tre giorni, avrei voluto urlare al mondo la mia gioia, ma ho giurato che avrei tenuto il segreto – ha raccontato lui – . Ora che Veronica è entrata nel settimo mese di gravidanza posso dirlo!”.

“Sono nato per fare il papà, ero pronto da anni a compiere questo passo, ma sono stato poco egoista, mi sono annullato”, ha continuato lui, che non ha nascosto di avere grandi progetti per la famiglia.

“Sposerò Veronica e poi avremo altri bambini – ha rivelato – . La paternità mi ha portato fuori da me stesso, ora esistono solo mia moglie e nostra figlia”.

Eppure, solo pochi giorni fa, Fabio Fulco ha rischiato di vedere disintegrarsi il sogno di diventare papà a causa di un brutto incidente stradale.

“Pochi giorno fa ho avuto un incidente d’auto molto serio, una macchina non ha rispettato la precedenza e ha tranciato la mia, sarebbe bastato che l’impatto fosse avvenuto in un altro punto e, forse, non ci sarei più – ha detto – . Ma la prima cosa che ho fatto subito dopo l’incidente è stato ringraziare Dio che mia moglie e mia figlia non fossero in macchina con me. Potevo essere morto, ma ho pensato: ‘Per fortuna che non c’erano loro’”.