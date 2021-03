Fabio Fulco diventerà padre, l’annuncio fatto insieme alla compagna Veronica Papa

Fabio Fulco, noto attore del panorama italiano, in una recente intervista ha fatto un importante annuncio insieme alla compagna Veronica Papa.

Fabio Fulco, pseudonimo di Fabio Bifulco, è un noto interprete che nel corso della sua carriera ha preso parte a importanti fiction come Orgoglio, Incantesimo 7 e 8 e Don Matteo 5. Inoltre ha anche partecipato come concorrente a Ballando con Le Stelle nel 2005. Proprio durante lo show ha conosciuto una sua storica ex, Cristina Chiabotto. I due hanno avuto una lunga relazione.

L’annuncio di Fabio Fulco e Veronica Papa

Come dichiarato dallo stesso attore nell’intervista rilasciata al settimanale Chi, dopo la relazione con Cristina era rassegnato a stare solo. Ma proprio in quel momento di sconforto ha conosciuto Veronica Papa, sua attuale compagna e amore della sua vita. La coppia, nonostante la differenza di 25 anni di età ( Fulco ha 50 anni, Papa 25) sembra molto affiatata e innamorata. La coppia, finalmente dopo aver tenuto il segreto per tanto tempo, ha annunciato pubblicamente la lieta notizia. Infatti Veronica è incinta e attualmente si trova al settimo mese di gestazione. La coppia è in attesa di una bambina.

La gioia di Fabio Fulco

La coppia ha espresso la grande gioia e il momento estremamente felice che stanno vivendo: “Ho pianto per tre giorni (dopo aver scoperto della gravidanza ndr)” ha affermato Fabio. Inoltre l’attore ha aggiunto: “Avrei voluto urlare al mondo la mia gioia, ma ho giurato che avrei tenuto il segreto. Ora ho la certezza: sono nato per fare il papà, ero pronto da anni per questo passo”. Infatti Fulco non ha mai nascosto il suo grande desiderio di avere un figlio o una figlia, e sembra che durante la relazione con la Chiabotto, sia stata Cristina e mostrare titubanze al riguardo.

Il matrimonio

Fabio e Veronica hanno anche annunciato che è in programma il matrimonio, evento a cui entrambi tengono molto. Infatti lo stesso attore ha dichiarato di vedere la Papa come se fosse già sua moglie. Fulco ha espresso la sua felicità dicendo: “La paternità mi ha portato fuori da me stesso, ora esistono solo mia moglie e nostra figlia”. Dalle parole di Fabio e Veronica si percepisce la gioia, soprattutto per l’uomo si tratta di un momento atteso a lungo.