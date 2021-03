L’ex volto in di Uomini e Donne, attraverso le Stories pubblicate su Instagram, ha informato i propri followers sul motivo della sua assenza momentanea dai social: Teresa Cilia è quarantena e il marito ha il Covid-19.

Purtroppo il calvario della bellissima e dolce Teresa Cilia, ex tronista di Maria De Filippi, prosegue senza sosta. Da poco la Cilia si era sottoposta ad un delicato, ma ben riuscito, intervento chirurgico al cuore ed ora per la sua famiglia scatta l’incubo del Covid-19.

Per il momento la positività al Coronavirus è stata accertata con un tampone fatto solo al marito Salvatore Di Carlo, suo corteggiatore ai tempi di Uomini e Donne, mentre la ex tronista è in attesa e, fortunatamente, per ora senza sintomi.

Teresa Cilia, però, è una donna coraggiosa che ha alle spalle un passato fatto di ostacoli ma affrontati tutti con grinta: lei stessa qualche anno fa, in un’intervista rilasciata al settimanale Visto, aveva rivelato di aver avuto un tumore all’utero e di averlo sconfitto.

Teresa Cilia in quarantena: “Sono molto preoccupata per mio marito”

Da qualche giorno i suoi seguaci avevano notato un silenzio anomalo su Instagram e si erano allarmati, così ieri, 23 marzo 2021, Teresa Cilia ha deciso di spiegare il motivo.

Sono per lei giorni di ansia, spavento e confusione: da poco reduce di un intervento, Teresa Cilia si trova ad affrontare un altro problema, quello legato al Covid-19. La sua assenza è legata alla notizia della positività del marito al Coronavirus, notizia appresa due giorni fa.

Il marito non sta tanto bene, così come lei dice, mentre Teresa non sa ancora se è positiva o meno al Covid, perché è in attesa di tampone, ma per il momento non ha sintomi ma deve per prassi essere in quarantena. “Mi sono subito rinchiusa in questa camera dove esco solo per cucinare. Per fortuna abbiamo due bagni ed ognuno uso il suo” spiega l’ex tronista.

Non si perde d’animo Teresa e ammette che, nonostante la situazione delicata, bisogna affrontare tutto con la maggior calma possibile per non peggiorare le cose. “Io cercherò di continuare le mie buone abitudini e sto prendendo già delle vitamine” ha spiegato ai suoi fan, tranquillizzando sul suo stato di salute.

Per il marito, però, la situazione è più delicata: “Sono preoccupata perché ha una brutta tosse e spero che la situazione non peggiori”.

L’intervento al cuore di Teresa Cilia

Solo poche settimane fa, l’ex tronista di Maria De Filippi ha dovuto affrontare un momento delicato della sua vita, un intervento al cuore che andava fatto da tempo. E’ stata la stessa Teresa a interagire con i suoi follower, come fa di solito, e spiegare loro di essersi sottoposta ad un’operazione al cuore.

La causa era un’anomalia congenita, un ‘buchetto al cuore’ che Teresa aveva fin dalla nascita e che andava assolutamente chiuso.

Per fortuna tutto è bene, ciò che finisce bene e così, subito dopo l’operazione, Teresa Cilia si è scattata delle foto nel suo letto d’ospedale mentre, con viso sereno e disteso, tranquillizzava i suoi fan e li ringraziava per l’affetto dimostratogli.

Adesso, però, per lei e il marito si apre il capitolo Covid-19 e la speranza dei tanti supporter è che anche in questo caso tutto possa procedere nel migliore dei modi.