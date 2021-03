Chi era George Segal, l’attore di Hollywood scomparso a 87 anni

Martedì 23 marzo è arrivato il triste annuncio della morte di George Segal, noto attore del cinema e della televisione statunitense.

Secondo quanto dichiarato dalla mogie Sonia Schultz Greenbaum, George sarebbe morto a causa di complicazioni dovute a un intervento chirurgico di bypass cardiaco. L’attore aveva compiuto 87 anni il 13 febbraio.

Chi era George Segal

George Segal, dopo essersi diplomato come attore e musicista alla Columbia University, ha debuttato nel mondo del cinema grazie al film Giorni senza fine di Phil Karlson del 1961. Ben presto Segal riesce a farsi spazio nella recitazione, in particolare dopo aver recitato nel film Chi ha paura di Virginia Woolf? di Mike Nichols prodotto dalla Warner Bros. La pellicola permette all’attore di ottenere la sua prima e unica candidatura agli Oscar. A seguito di questo grande successo, George viene riconosciuto nel panorama cinematografico come un attore straordinariamente poliedrico e versatile, caratteristica che gli permette di ricoprire ruoli importanti vestendo i panni di personaggi molto diversi tra loro.

La vittoria ai Golden Globe

Uno dei momenti più alti della carriera di George è rappresentato dalla vittoria del Golden Globe nel 1973 ottenuta grazie al ruolo interpretato nel film Un tocco di Classe di Melvin Frank con Glenda Jackson. Dopo i grandi successi arrivati dal cinema, Segal si dedica al mondo delle sitcom. In particolare Just shoot me! a cui prende parte per sette stagioni dal 1997 al 2003 e grazie alla quale ottiene due candidature ai Golden Globe; e dal 2013 entra a far parte del cast di The Goldbergs in cui veste i panni di nonno George Solomon.

La vita privata di George Segal

George nel 1956 ha sposato Marion Sobel con cui ha due figlie Elizabeth (1962) e Polly (1966). La coppia divorzia dopo 27 anni di matrimonio nel 1983, quando l’attore si innamora di Linda Rogoff, conosciuta durante uno stage. I due decideranno di sposarsi a un anno dalla loro conoscenza e resteranno insieme fino al 1996, anno della scomparsa della donna. Nello stesso anno si è risposato con Sonia Schultz Greenbaum.