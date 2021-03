Amici, Ibla e Raffaele a confronto da Arisa | Guanti di sfida accettati?

Nell’ultima puntata di Amici di Maria De Filippi trasmessa su Italia Uno, la professoressa Arisa ha avuto l’occasione di parlare con i suoi cantanti Ibla e Raffaele. I due allievi della coach hanno ben deciso di proporre dei guanti di sfida per Deddy, Enula e Leonardo. Nonostante le scelte, però, i ragazzi hanno palesato dei dubbi all’artista reduce dall’ultimo Festival di Sanremo. Scopriamo subito di cosa si tratta.

Confronto con la prof

Nella seconda puntata del serale di Amici di Maria De Filippi scopriremo se Rudy Zerbi insieme ai suoi talenti Deddy, Enula e Leonardo accetterà i guanti di sfida proposti da Ibla e Raffaele. Quest’ultimo, in tempi non sospetti, ha palesato alla professoressa Arisa di essere anche un po’ dispiaciuto di aver proposto dei brani per mettere in difficoltà i due compagni sia per l’accento inglese sia per l’estensione vocale del brano Listen di Beyoncé. D’altro canto Ibla sfiderà su un brano molto movimentato la sua avversaria. Arisa, però, ha fatto notare come non si debbano sentire in colpa in quanto la scorsa settimana si sono ritrovati loro nella situazione di estrema difficoltà.

La reazione degli sfidanti

Proprio nel confronto esplicito che hanno avuto nell’ultima puntata trasmessa su Italia 1 di Amici di Maria De Filippi, Arisa ha fatto notare che bisogna essere audaci e bisogna rischiare. Già ha perso un pezzo della sua squadra in seguito all’eliminazione della cantante Gaia. Questa volta, però, Ibla e Raffaele vogliono dimostrare che nella loro zona di comfort possono essere davvero esplosivi. Per tale ragione, i loro avversari Enula, Leonardo e Deddy, si ritroveranno con dei pezzi davvero molto difficili.

C’è da dire, però, che sono nella seconda puntata del serale scopriremo se Rudy Zerbi accetterà o meno i guanti di sfida proposti dai allievi del team Arisa Cuccarini. Per ora, però, Enula, Leonardo e Deddy hanno riscontrato che sta provando i pezzi che gli sono stati assegnati. Il loro grande timore e quello di fare delle figuracce nella prossima puntata e soprattutto in prima serata. La prima puntata del serale ha registrato anche ascolti record con uno share superiore al 28%. Quindi, anche per questa ragione, tutti ci tengono a ben figurare e a garantire spettacolo puro e professionalità.

Amici, le ballerine a confronto

Per ora, nella scuola di Amici di Maria De Filippi le uniche professoresse non aver lanciato ancora guanti di sfida sono Arisa e Lorella Cuccarini. Le due insegnanti, però, possono contare su un gruppo di allievi molto determinati e vulcanici che non perdono tempo e occasione per volersi confrontare con i loro compagni delle altre squadre.

Per tale ragione, però, Ibla ed Enula si ritroveranno contrapposte su un brano molto movimentato che avranno come sfondo coreografico quello formato da Rosa e Martina da un lato e dall’altro lato Serena e Tommaso.