Un Posto al Sole, anticipazioni 25 marzo: Niko e Susanna molto vicini

La soap campana Un Posto al Sole continua ad allietare i telespettatori di Rai 3 registrando ottimi ascolti. Le vicende legate alle condizioni di salute di Filippo e alla nuova gravidanza di Serena stanno tenendo tanto banco soprattutto creando tanta suspense nel pubblico. Questi, però, non sono gli unici protagonisti che stanno allietando con le loro problematiche i telespettatori. Scopriamo subito cosa accadrà nella puntata di giovedì 25 marzo.

Momenti delicati

Le anticipazioni di giovedì 25 marzo di Un Posto al Sole riporteranno in auge ancora di più il rapporto ormai rotto tra Patrizio e Rossella. Quest’ultima, dopo aver saputo del tradimento attraverso le parole di Ilaria, ha deciso di rompere con il suo fidanzato. La tresca amorosa con Clara sembrerebbe non essere stata digerita dalla piccola Ross. Nel frattempo, i suoi genitori, Michele e Silvia, nonostante siano ancora separati sembrerebbe cambiare qualcosa. La donna, infatti, le starebbe provando tutte per tentare un riavvicinamento all’uomo e magari deporre l’ascia da guerra e ritornare ad essere felici come sempre. Qualche settimana fa, infatti, il giornalista aveva deciso di lasciare l’abitazione e trovare la serenità che tanto gli mancava.

Silvia e Michele

Le anticipazioni del 25 marzo di Un Posto al Sole porteranno in auge ancor di più uno di quelli che dovrebbe essere considerato un vero e proprio ritorno di fiamma. Stiamo parlando del rapporto che sembrerebbe essersi ricucito tra Niko e Susanna.

Nonostante la loro relazione in passato si fosse conclusa in maniera burrascosa con il rifiuto delle nozze last minute, ora le cose sembrerebbero prendere una piega diversa. In maniera centellinata e con passi davvero delicati, sembrerebbero essere pronti ad un riavvicinamento sentimentale e forse a riprendere un discorso che mai sembrerebbe essersi concluso. I telespettatori, non aspettano altro che tra i due possa tornare il sereno anche perché il piccolo Jimmy ne sarebbe davvero felice. Quest’ultimo, è il figlio di Niko che tanto, in passato, ha mostrato di tenerci alla giovane fidanzata del padre.

Un Posto al Sole e le paure di Cerruti

Un Posto al Sole sta regalando tantissimi colpi di scena nelle ultime settimane ai telespettatori a casa. Le vicende legate a Filippo e Serena, Michele e Silvia, Rossella e Patrizio ed infine Niko e Susanna non sono le uniche a destare l’interesse dei telespettatori.

E infatti, in modo particolare, ci sarà anche ampio spazio per Cerruti che cercherà di trovare conforto in quello che sarà il pranzo da organizzare con il compagno Bruno e la sorella Morgana. Tanta sarà l’ansia che colpirà nelle prossime giornate. Il caro vigile, infatti, è molto preoccupato per la realizzazione del tutto in quanto, la sua futura cognata, è molto esigente e soprattutto leggermente con la puzza sotto il naso. Per tale ragione, insieme all’aiuto di Bice, farà di tutto per stupirli.