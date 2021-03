Uomini e Donne, Gemma Galgani sanguinante | La De Filippi chiama il medico

L’ultima puntata di Uomini e Donne ha regalato tanti colpi di scena. In modo particolare, sulle note dell’Ape Maia, Gemma Galgani è entrata in studio con un vestitino davvero molto carino ma purtroppo non è andato tutto nel migliore dei modi. Al termine dell’ultimo scalino della classica passerella d’ingresso, la dama piemontese è precipitata con le due ginocchia a terra e per tale motivo le è fuoriuscita un’importante quantità di sangue. Scopriamo subito cosa sia successo nei dettagli.

Una caduta rovinosa

Gemma Galgani, ancora una volta, si è resa protagonista nell’ultima puntata di Uomini e Donne e lo ha fatto con un ingresso davvero roboante. Al termine della passerella con il jingle musicale dell’Ape Maia, la dama piemontese è cascata scatenando la paura tra tutti i presenti studio. Nonostante lei non abbia accusato dolore o fastidio, era ben visibile la chiazza di sangue sugli stinchi al punto che la stessa Tina Cipollari si è preoccupata di ciò. A quel punto, Maria De Filippi per precauzione, ha chiesto anche l’intervento di un medico per far sì che venisse monitorata la situazione della dama.

Vola l’Ape Maia

Ancor prima dell’ingresso di Maurizio all’interno dello studio, Gemma Galgani è stata poi portata fuori per far si che potesse essere medicata in seguito alla brusca caduta in studio. Ovviamente, in seguito al covid e all’emergenza sanitaria, non è stato molto semplice poter apportare delle accortezze e cure alla donna. Per tale ragione quindi è stata portata al fuori dallo studio alla presenza del medico.

Le precauzioni da parte della conduttrice hanno però riscontrato da parte della dama una grande determinazione anche nel volete stare nel programma. Gemma, infatti, ha dimostrato che lei nella vita metaforicamente cade sempre in piedi e non si fa mai del male. Per fortuna, stando alle sue condizioni palesate in studio, non sembrerebbe aver riportato degli ematomi o comunque delle situazioni difficili. Dopo alcuni minuti, per tale motivo, è rientrata con dei cerotti indossando delle scarpe più basse.

Uomini e Donne e l’abbandono di Maurizio

Se Gemma Galgani è stata protagonista di una caduta davvero rovinosa all’interno dell’ultima puntata di Uomini e Donne, mentre era intenta a medicarsi dal dottore del programma, in studio è entrato il cavaliere Maurizio.

Quest’ultimo, senza troppi giri di parole, non ha nascosto le sue titubanze nel proseguire il rapporto di conoscenza con la dama piemontese. A quel punto sono intervenuti alcuni cavalieri del Parterre maschile come Domenico B. per far notare come l’uomo sia poco chiaro nei suoi rapporti personali instaurati col parterre femminile ma in questo caso con Gemma. Quando poi la Galgani è tornata in studio, ha scoperto la volontà del cavaliere di lasciare la trasmissione. La dama non ha nascosto le lacrime ed ha ballato con l’uomo un ultimo ballo d’addio.