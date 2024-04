La Champions ha i suoi verdetti: completato il quadro delle semifinali

Settimana di grande calcio in Europa che ha visto scendere in campo le 8 pretendenti al trofeo per club più ambito al mondo: la UEFA Champions League.

Nel corso dei due giorni dedicati alla Coppa dalle Grandi Orecchie sono arrivati i verdetti definitivi che hanno delineato le quattro squadre ancora in corsa, pronte a darsi battaglia nelle due semifinali.

Come accaduto all’Italia negli ottavi, i quarti si rivelano fatidici per il calcio inglese che in un sol colpo perde Arsenal e Manchester City, serie candidate alla vittoria finale eliminate rispettivamente da Bayern Monaco e Real Madrid. Le squadre di Tuchel e Ancelotti strappano il pass per le semifinali dove raggiungono le già qualificate Paris Saint Germain e Borussia Dortmund, vincitrici rispettivamente su Barcellona e Atletico Madrid.

Manchester City-Real Madrid

Si parte dal match più atteso di tutto il quadro dei quarti, definito da tanti come ‘finale anticipata’. Dopo il roboante 3-3 dell’andata il Real Madrid fa visita ai Citizens di Guardiola con l’intenzione di strappare un posto in semifinale.

I Blancos partono arrembanti e dopo dodici minuti sono già in vantaggio con Rodrygo, abile a ribadire in rete dopo la prima respinta di Ederson. Il gol fa reagire gli inglesi che al 19′ colgono una traversa con Haaland. L’assedio degli Sky Blue è costante ma non decisivo fino al 75′ quando una corta respinta di Rudiger, su cross di Doku, libera al tiro De Bruyne che da due passi trafigge Lunin. Nei cinque minuti successivi lo stesso belga ha due occasioni per cambiare il parziale ma in entrambe le situazioni spara alto sopra la traversa.

Ai supplementari si registra una sola, clamorosa, occasione per il Real Madrid che con Rudiger spreca da buona posizione. Per decretare la semifinalista, dunque, occorrono i rigori.

Dagli undici metri il primo a sbagliare è Luka Modric, ipnotizzato da Ederson. L’estremo difensore Merengue, però, ribalta tutto neutralizzando consecutivamente i tentativi di Bernardo Silva e Kovacic consentendo ai suoi di chiuderla con il penalty decisivo di Rudiger che manda il Real di Ancelotti in semifinale.

Bayern Monaco-Arsenal

Nell’altro quarto giocato nel mercoledì di Champions si sfidavano Bayern Monaco e Arsenal. Anche tedeschi e inglesi si erano divisi la posta in palio all’andata con un bel 2-2 ricco di spunti e occasioni da gol.

All’Allianz Arena il Bayern di Tuchel si gioca una grossa fetta di stagione, avendo matematicamente perso la Bundesliga, infatti, la Champions rimane l’ultima occasione per i bavaresi di alzare un trofeo. I Gunners, invece, ancora in corsa per la Premier League vogliono tornare tra le prime quattro d’Europa.

La gara in terra tedesca è più bloccata rispetto a quella d’andata, ma non mancano le occasioni nella prima frazione. Per i bavaresi ci provano Mazraoui e Musiala anche se le occasioni più ghiotte capitano agli inglesi, prima con una conclusione deviata di Odegaard che costringe Neuer al miracolo, e dopo con il piattone di Martinelli che calcia centrale da ottima posizione.

Il Bayern scende in campo nella ripresa con un altro piglio e dopo un minuto coglie un doppio legno con Goretzka e Guerreiro. L’assedio continua fino al 63′ quando sugli sviluppi di un’azione insistita da parte dei tedeschi Guerreiro crossa in mezzo trovando l’inserimento vincente di Kimmich che trafigge Raya e porta in vantaggio i suoi.

L’unico sussulto Gunners arriva all’88’ con capitan Odegaard che viene, ancora una volta, stoppato da un ottimo intervento di Manuel Neuer. Nonostante la stagione negativa il Bayern Monaco centra la semifinale di Champions dove affronterà il Real Madrid di Ancelotti.

Semifinali di Champions League

Bayern Monaco-Real Madrid: 30 aprile 2024

Borussia Dortmund-Paris Saint Germain: 01 maggio 2024

Paris Saint Germain-Borussia Dortmund: 07 maggio 2024

Real Madrid-Bayern Monaco: 08 maggio 2024