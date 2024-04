Conference League, la Fiorentina fatica ma trionfa: è semifinale

Ad un anno di distanza la Fiorentina di Vincenzo Italiano vuole riprovare ad arrivare fino in fondo in Conference League, ma per farlo era necessario superare l’ostico Viktoria Plzen ai quarti di finale.

Nella gara giocata in Repubblica Ceca le due squadre avevano dimostrato, tutto sommato, di equivalersi chiudendo il match d’andata sullo 0-0.

All’Artemio Franchi di Firenze, però, la Viola ha costruito parte dei suoi successi e, grazie alla spinta del pubblico gigliato, aveva tutte le carte in regola per ottenere la qualificazione alle semifinali di Conference League.

Per il match europeo Vincenzo Italiano deve rinunciare a Bonaventura e Nzola, costretti allo stop alla vigilia. Il tecnico ex Spezia si affida, dunque, a Milenkovic-Ranieri come coppia centrale a protezione di Terracciano con ai lati Dodô e Biraghi; in mezzo al campo spazio ad Arthur e Mandragora; sulla trequarti Nico Gonzalez, Beltran e Kouamé agiscono a sostegno di Belotti.

Fiorentina-Viktoria Plzen

La Fiorentina parte fortissimo e al 6′ ha la possibilità di passare in vantaggio. Kouamé sfonda sulla fascia sinistra e serve in mezzo Belotti che in spaccata trova il miracolo di Jedlička a dire di no. Alla mezz’ora ancora gigliati con Dodô che sgroppa sulla fascia e serve in area Kouamé, l’ivoriano incrocia la conclusione a colpo sicuro ma ancora un grandissimo riflesso di Jedlička nega il vantaggio ai padroni di casa. Un minuto dopo Mandragora scodella per Belotti che sale in cielo ma centra in pieno il palo.

Al 45′ altra occasione per occasione per la Viola, ancora con Kouamé che, servito in area da Mandragora, controlla e calcia di sinistro ma Jedlička e la traversa sputano il pallone fuori dalla porta. Nel recupero del primo tempo Nico Gonzalez spreca da ottima posizione una grande azione corale della squadra di Italiano.

La ripresa si riapre con il monologo viola e, dopo 10 minuti, Mandragora sfiora il gol olimpico con una rovesciata dal limite dell’area che si spegne poco alta sopra la traversa. Al 65′ Dodô subisce fallo da dietro e dopo l’on field review il direttore di gara espelle Cadu. L’ultima occasione dei tempi regolamentari è per Ranieri che calcia di sinistro, ma trova ancora Jedlička.

Ai supplementari la Fiorentina continua l’assedio e, dopo un tentativo di Martinez Quarta, trova il tanto agognato vantaggio al primo minuto. Sugli sviluppi di un corner la palla arriva a Nico Gonzalez che controlla e di sinistro batte il superlativo Jedlička che tocca ma non riesce ad impedire il gol del numero 10. Al 14′ del primo tempo supplementare la squadra di Italiano coglie un altro palo, questa volta dopo un colpo di testa di Milenkovic. Al minuto 108, con il Viktoria Plzen riversato in avanti, Ikoné riparte dalla propria trequarti e sgasa fino al limite dell’area avversaria dove serve Biraghi che di sinistro raddoppia e chiude la partita.

Dopo 180 minuti di fatica la Fiorentina riesce a battere il Viktoria Plzen e a strappare la qualificazione alle semifinali di Conference League dove affronterà il Club Brugge.

Nell’altra semifinale, invece, si affronteranno Aston Villa e Olympiacos, entrambe qualificatesi ai rigori rispettivamente contro Lille e Fenerbahce.

Semifinali di Conference League

Aston Villa-Olympiacos: 02 maggio 2024

Fiorentina-Club Brugge: 02 maggio 2024

Club Brugge-Fiorentina: 09 maggio 2024

Olympiacos-Aston Villa: 09 maggio 2024