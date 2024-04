Playoff NBA: I Lakers di LeBron si arrendono a Jokic

Si è giocato nella notte il quinto incontro tra i Los Angeles Lakers guidati da LeBron James e Anthony Davis e i Denver Nuggets campioni in carica di Nikola Jokic e Jamal Murray.

La franchigia del Colorado è riuscita a portare a casa l’incontro e chiudere la serie sul 4-1 dopo che i gialloviola erano riusciti ad evitare lo sweep in gara 4. Insieme ai Nuggets avanza anche OKC.

I detentori dell’anello NBA avanzano, dunque, al turno successivo dei playoff dove se la vedranno con i temibili Minnesota Timberwolves, vincitori dello scontro con i Suns con un netto 4-0 trascinati dalla stella della franchigia Anthony Edwards.

Niente rimonta per LeBron: Lakers eliminati di nuovo da Denver

Tornano a casa i Los Angeles Lakers dopo una serie di certo non entusiasmante al cospetto dei campioni in carica di Denver. Sin dalla prima gara, infatti, Jokic e compagni hanno dato l’impressione di poter sovrastare i gialloviola, approdati al tabellone finale tramite play-in.

Le cose si sono messe subito in discesa per gli attuali campioni che hanno dominato gara 1, ripetendosi nell’entusiasmante gara 2 vinta sulla sirena. Proprio il secondo incontro della serie potrebbe aver tagliato le gambe ai Lakers che da quel momento in poi hanno faticato per rientrare nel discorso qualificazione.

Dopo aver evitato lo sweep in gara 4, grazie ad un intramontabile James e alla prova dominante di AD, coadiuvata dalla giornata sì di DeAngelo Russell, i californiani hanno alzato bandiera bianca a Denver dove l’ennesima prestazione di alto livello di Jamal Murray ha consegnato ai Nuggets il passaggio del turno.

I campioni in carica raggiungono, dunque, le altre due franchigie capaci di strappare la qualificazione in modo netto. Denver, infatti, affronterà i Minnesota Timberwolves che hanno regolato 4-0 i Phoenix Suns di Kevin Durant e Devin Booker, protagonista di alcune voci che lo vorrebbero ai Knicks la prossima stagione.

Nella notte un’altra franchigia ha definito la propria qualificazione al turno successivo. Si tratta degli Oklahoma City Thunder, numeri 1 del seed nella Western Conference e vincitori per 4-0 nella serie contro i malcapitati New Orleans Pelicans. I Thunder di SGA attendono l’esito del confronto tra Mavericks e Clippers per conoscere il loro prossimo avversario in questi playoff.

Il quadro dei playoff NBA al 30/04

Western Conference

Oklahoma City Thunder-New Orleans Pelicans: 4-0

Los Angeles Clippers-Dallas Mavericks: 2-2

Minnesota Timberwolves-Phoenix Suns: 4-0

Denver Nuggets-Los Angeles Lakers: 4-1

Eastern Conference

Boston Celtics-Miami Heat: 3-1

Cleveland Cavaliers-Orlando Magic: 2-2

Milwaukee Bucks-Indiana Pacers: 1-3

New York Knicks-Philadelphia 76ers: 3-1