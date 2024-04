Connessione Internet: l’importanza della velocità

La velocità di una connessione Internet, dando per scontata un’ottima stabilità di quest’ultima, ha un’importanza fondamentale.

Se in passato era necessario valutare con grande attenzione anche il costo del servizio, oggi il fattore velocità è sicuramente prioritario ed è per questo che la maggioranza degli utenti ricerca le offerte di fibra più veloce, mettendo spesso in secondo piano il fattore costo, anche perché, da questo punto di vista, non ci sono più ormai enormi differenze fra le varie proposte degli operatori.

Ma perché il fattore velocità è diventato sempre più importante? Scopriamo le principali motivazioni.

Connessione Internet e streaming multimediale

I servizi di streaming quali Netflix, Amazon Prime, Prime Video, Disney+, YouTube e tanti altri ancora richiedono connessioni Internet particolarmente veloci e stabili; senza contare il fatto che in un nucleo familiare sono diverse le richieste contemporanee di servizio; i vari membri della famiglia, infatti, molto spesso utilizzano allo stesso momento servizi diversi e questo comporta uno sfruttamento maggiore della connessione Internet.

Per evitare fastidiosi rallentamenti, se non addirittura vere e proprie interruzioni, è necessario che la connessione Internet garantisca eccezionali performance in download, cosa che solo la fibra ottica può garantire. Le connessioni ADSL, infatti, sono decisamente più lente e per di più meno stabili.

La rivoluzione del lavoro da remoto e il cloud computing

Sempre più persone stanno lavorando da remoto; ciò rende il fattore velocità di connessione particolarmente critico. Se la connessione Internet è veloce è possibile partecipare a videoconferenze, effettuare il caricamento e lo scaricamento di file di grandi dimensioni e di accedere senza ritardi ai sistemi aziendali.

Una connessione poco performante comporterebbe ritardi e costi non indifferenti per chi lavora prevalentemente ricorrendo a Internet.

Non si deve poi dimenticare che molte aziende, ma anche molti privati adottano soluzioni basate sul cloud allo scopo di archiviare dati, eseguire applicazioni anche piuttosto “pesanti” e collaborare con terze persone (clienti, fornitori o colleghi); senza una velocità di connessione adeguata sarebbe impossibile operare in modo efficiente.

Il gaming online

Il gaming online è una modalità di intrattenimento in cui velocità e stabilità della connessione sono caratteristiche irrinunciabili. La connessione Internet deve infatti garantire che il gioco possa svolgersi in modo fluido, senza alcuna interruzione, cosa che renderebbe l’esperienza piuttosto frustrante.

Accesso a dati e comunicazioni online

Le connessioni veloci permettono di accedere in tempi rapidi a una grande quantità di dati e informazioni disponibili sulla rete Internet. Ciò è particolarmente importante soprattutto per coloro che lavorano in quei settori in cui è richiesta una costante ricerca e un frequente aggiornamento di dati.

Sempre più persone, inoltre, per svago o per lavoro, comunicano online; è quindi cruciale una connessione che garantisca chiamate audio o videochiamate intelligibili e senza interruzioni.

In conclusione, quindi, la velocità di una connessione Internet è un fattore di grandissima importanza di cui si deve tenere debito conto quando si valuta un’offerta Internet. Una connessione veloce, infatti, non soltanto consente un miglioramento dell’efficienza e della produttività in ambito professionale, ma permette anche di godersi al meglio tutti quei servizi di cui usufruiamo per il tempo libero e per lo svago personale.