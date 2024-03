Gli appassionati di astronomia amano circondarsi di oggetti e gadget che, in vario modo, richiamano il loro hobby preferito. La lista di 6 da avere assolutamente.

Se ami l’astronomia e osservare gli astri, specialmente nelle notti in cui si possono vedere nitidamente a occhio nudo, magari nell’attesa di qualche stella cadente, dovresti munirti di alcuni gadget assai apprezzati proprio dagli appassionati.

Non soltanto il telescopio dunque: ci sono diversi altri gadget e oggetti che potresti avere nella tua collezione in camera, per coltivare con ancora più intensità la tua voglia di osservare tutto ciò che c’è in cielo.

Ecco allora 6 gadget da avere se il tuo hobby è l’astronomia.

Planisferi e mappe stellari

Come è noto, l’astronomia è la scienza che studia gli oggetti celesti, come pianeti, astri, comete, galassie e fenomeni cosmici. Non soltanto i ricercatori di professione, ma anche le persone comuni possono occuparsi di astronomia grazie a strumenti come i telescopi per ambienti domestici o i binocoli astronomici.

Ma al di là degli oggetti più tipici degli appassionati, ci sono alcuni gadget immancabili. Tra essi ad es. i planisferi o mappe stellari, che puoi trovare negli shop di e-commerce anche in versioni molto grandi e adatte ad essere posizionate sulla parete della tua camera.

Essi ti permetteranno di memorizzare le posizioni degli astri, per riconoscerle più facilmente al telescopio.

Poster sistema solare, galassie e costellazioni

Un gadget molto comune, e che ogni cultore dell’astronomia dovrebbe avere nella propria camera, è poi il poster da appendere alla parete.

Se ad esempio ne vuoi regalare uno ma non sai che soggetto scegliere, opta per un gadget che raffiguri il sistema solare con tutti i suoi pianeti e le sue lune, oppure un poster che indichi le costellazioni, le nebulose o le galassie. Ad un appassionato di astronomia piacerà di sicuro.

Ancora, potresti scegliere un poster con al suo interno scene delle missioni spaziali della NASA o di altre agenzie spaziali. Potresti sceglierne uno che celebra una specifica missione, come l’Apollo 11 o la missione Voyager.

Tra le altre alternative abbiamo i poster di astronauti e veicoli spaziali, come lo Space Shuttle o il razzo Saturn V.

Applicazioni per smartphone

Oggi le app per cellulare sono davvero moltissime e di ogni tipo. Pertanto non possono mancare quelle per appassionati di stelle e pianeti.

Varie applicazioni sono state progettate dagli ingegneri per essere utilizzate dagli appassionati di astronomia, nei loro momenti di tempo libero e per coltivare questa passione.

In grado di aiutare a identificare stelle, pianeti, costellazioni e altri oggetti celesti, le app per l’astronomia presentano anche funzionalità avanzate come simulazioni del cielo notturno, dati dettagliati sugli oggetti celesti e allarmi per eventi astronomici.

Averne almeno una sul proprio cellulare, tra le tante app che non possono mancare, è praticamente obbligatorio per ogni appassionato di astronomia che si rispetti.

Fotocamera DSLR o CCD

Un gadget più tecnico e adatto a chi veramente ama la fotografia astronomica è la fotocamera specifica per catturare le immagini del cielo notturno. Ci riferiamo in particolare alle fotocamere DSLR (Digital Single-Lens Reflex), assai popolari tra gli astronomi amatoriali.

Non solo. In commercio sono vendute anche fotocamere specifiche per l’astronomia, cd. CCD (Charge-Coupled Device). La loro peculiarità è quelle di catturare immagini a lunga esposizione di oggetti celesti.

Definirle veri e propri gadget è forse un po’ riduttivo, ma anch’essi sono oggetti che dovresti avere.

Lampade sferiche

Su internet, ma altresì nei negozi tradizionali, potrai trovare lampade a sfera di cristallo che, se accese, sono in grado di offrire una mappa miniaturizzata della via Lattea o del sistema solare. Ve ne sono molte in commercio e sono gadget divertenti specialmente per chi ha la passione dell’astronomia.

La superficie è antigraffio e la base a LED colorata ha varie modalità di illuminazione: basta accenderla per far cambiare colore all’oggetto.

Decorativa, elegante e apprezzata a tutte le età, questa sfera di cristallo potrà essere utilizzata come decorazione per casa, ufficio, bar o alberghi o come regalo per gli amanti dell’astronomia.

Proiettori di stelle

Infine, se ha dei bambini che già hanno manifestato la passione per l’astronomia o vuoi far loro un regalo che li farà andare a dormire contenti, potresti optare per i cd. proiettori di stelle, ossia dei gadget che puoi trovare facilmente in vendita su store come Amazon.

Si tratta fondamentalmente di una luce notturna in grado di proiettare sul soffitto luci e galassie, creando al buio un’effetto ‘spaziale’ molto caratteristico e bello da vedere.

Da notare che è un regalo perfetto per bambini, ma potrà essere apprezzato anche dagli adulti, per quella componente di relax che lo caratterizza.