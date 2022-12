Cerchi le migliori app per Android? Non puoi fare a meno di queste

Alcune applicazioni del Google Play Store possono essere tranquillamente ignorate dato che non sia interessanti, mentre altre pensiamo seriamente che possano esserci utili sotto ogni punto di vista: basta soltanto cercarle in maniera accurata.

Ma non temete, perché se avete difficoltà a trovarna una che soddisfi le vostre esigenze, allora questi suggerimenti potrebbero esservi d’aiuto nella selezione di alcune app a pagamento da scaricare. Quali potremmo installare?

Il Play Store è un ottimo luogo a cui rivolgersi per quanto riguarda l’installazione di una serie di applicazioni notevoli, non per niente è uno degli store digitali più gettonati in tutto il mondo. Chi non lo conosce se utilizza un OS Android dopotutto?

Tuttavia, non possiamo negare che a causa della vasta scelta che ci sia, a volte è davvero difficile selezionare un’app come si deve. Per cui, abbiamo intenzione di mostrarvene qualcuna per supportarvi: parliamone in modo approfondito adesso.

Le otto applicazioni da scaricare, non rimarremo delusi dalla loro utilità

Cominciamo con Calibre Companion, ovvero un’app che ci permetterà di aggiungere facilmente qualsiasi e-Book dal computer all’eReader di nostra scelta tramite USB o Wi-Fi. In seguito consigliamo anche Droidcamx, che renderà il nostro smartphone una grande webcam portatile da usare in ogni momento.

Poi è il turno di Star Walk 2, un’applicazione che sfrutta la realtà aumentata e la fotocamera del dispositivo per mostrare le costellazioni che inquadriamo (ovviamente è aggiornata in tempo reale). Ma non mancherà neanche la Manual Camera, il cui utilizzo serve per avere il pieno controllo manuale della propria fotocamera a livello di creatività ed editing.

In questa lista non poteva essere assente Minecraft, che per chi non lo sapesse è un famoso un gioco sandbox in 3D in cui si posizionano blocchi di diversi tipi di materiali per costruire tutto ciò che si desidera. Potrebbe essere una buona accoppiata con PPSSPP Gold, considerata come una delle migliori app per giocare ai giochi della PlayStation Portable sul nostro dispositivo Android.

Arriviamo verso la fine con Gorogoa, ovvero un puzzle game disegnato a mano che potremmo risolverlo piacevolmente grazie all’interessante veste grafica. Un buon compagno se combinato con Monument Valley, dove avremo modo di

manipolare architetture impossibili e guidare una principessa silenziosa in un mondo magico.

Concludiamo parlando di due applicazioni per la fotografia, che ovviamente potrebbero essere di nostro gradimento qualora fossimo degli amanti del genere in questione. Si tratta di PhotoPills e SunSurveyor, che ci aiuteranno a pianificare le nostre sessioni fotografiche o il momento migliore per riprendere con la telecamere.

Quali di queste applicazioni vi avrà colpito di più in assoluto? Abbiamo inserito sia giochi che prodotti di ogni genere cosicché ci fosse una sorta di varietà nella scelta, dunque non siete vincolati ad un’unica categoria che magari potrebbe anche non piacervi. La decisione, come è facilmente intuibile, è vostra: selezionate bene l’app da comprare, anche perché costano tutte quante davvero poco.