Pensioni agosto 2024 con novità: le date ufficiali di pagamento con i nuovi importi

Il cedolino pensione di agosto 2024 presenta alcune modifiche e aggiornamenti, portando buone notizie per i pensionati.

L’INPS ha comunicato il calendario ufficiale dei pagamenti delle pensioni di agosto 2024. I prossimi pagamenti per le pensioni di vecchiaia, invalidità e altre prestazioni previdenziali saranno accreditati con valuta dal primo agosto 2024.

I pensionati che riscuoto la pensione, l’assegno di invalidità o l’indennità di accompagnamento in contanti, dovranno rispettare i giorni in base al cognome.

Pagamento pensione 2024: il nuovo calendario

Per i pensionati che riscuotono l’importo in contanti presso gli uffici postali, dovranno rispettare il calendario è in base alla prima lettera del cognome, nello specifico:

Giovedì primo agosto: dalla A alla C

Venerdì 2 agosto: cognomi dalla D alla F

Sabato 3 agosto (mattina): dalla G alla L

Lunedì 5 agosto: cognomi dalla M alla O

Martedì 6 agosto: cognomi dalla P alla R

Mercoledì 7 agosto: cognomi dalla S alla Z

Pensione agosto: soldi in più con i rimborsi 730/2024

Ad agosto non sono previsti aumenti sugli importi delle pensioni. Tuttavia, molti pensionati riceveranno un assegno INPS più elevato grazie ai rimborsi del modello 730/2024. Il rimborso viene erogato nel cedolino pensione due mesi dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi.

Pertanto, chi ha presentato il 730 a giugno, riceverà il rimborso nel cedolino di agosto. Le date di accredito del rimborso 730/2024 variano in base al momento di presentazione della dichiarazione:

dichiarazione presentata entro il 20 luglio: rimborso nel cedolino di agosto;

dichiarazione presentata dal 21 giugno al 15 luglio: rimborso nel cedolino di settembre;

dichiarazione presentata dal 16 luglio al 31 agosto: rimborso nel cedolino di ottobre;

dichiarazione presentata entro il 30 settembre: rimborso nel cedolino di novembre.

È possibile consultare in anteprima il cedolino pensione e verificare gli importi che saranno accreditati. Per farlo, è sufficiente accedere al Fascicolo Previdenziale del Cittadino sul sito INPS, utilizzando le credenziali SPID, CIE o CNS.

Rimborso 730/2024 e pensioni: l’errore del sostituto d’imposta fa perdere i soldi

Per ricevere il rimborso del 730/2024 direttamente sulla pensione, è necessario compilare correttamente il campo del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio. Nel caso dei pensionati, il sostituto d’imposta da indicare è l’INPS con il codice fiscale 80078750587. In caso di errore, è possibile presentare una dichiarazione integrativa entro il 10 novembre 2024. Se si supera tale data si dovrà presentare il modello Redditi PF/2024.