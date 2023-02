Metaverso e social network: vediamo come sta cambiando il mondo digitale

Ecco le rivoluzioni che cambieranno il web. Il metaverso e i nuovi social network svelano il futuro digitale.

Metaverso e social network sono due temi caldissimi perché è proprio dall’evoluzione di questi due concetti che passa il futuro del mondo digitale. Di metaverso si è cominciato a parlare in modo intenso da quando Facebook ha cambiato il proprio nome in Meta e ha deciso di puntare fortemente su questa tecnologia.

Poi recentemente le cose sono cambiate perché Facebook ha dichiarato platealmente di aver messo da parte gli investimenti sul metaverso e di voler puntare tutto sull’intelligenza artificiale. Ma guai a pensare che il metaverso sia morto.

Il metaverso è un elemento cruciale del nuovo web

Infatti secondo gli esperti il metaverso sarà sempre più importante nel mondo digitale e già le grandi piattaforme di videogame sono dei metaversi assolutamente funzionanti. Nel metaverso ci si potrà incontrare e si potrà anche conoscere nuove persone ma si potrà anche lavorare.

Infatti chi sta sviluppando il metaverso ha progetti molto ambiziosi. Ma il metaverso si intreccerà anche col mondo dei social network. Infatti i social network del futuro faranno ampio ricorso al metaverso. Il fatto che Facebook abbia fatto marcia indietro sul metaverso non deve trarre in inganno. Infatti i social network del futuro faranno ricorso proprio agli ambienti virtuali del metaverso per rendere l’esperienza più immersiva.

Le nuove tendenze dei social di oggi e di domani

Inoltre i social network del futuro vanno verso una focalizzazione nei confronti del mondo smartphone che oggi è sicuramente vincente rispetto al PC, ma vanno anche verso una forte integrazione con il commercio elettronico. Infatti i social network del futuro saranno sicuramente dei luoghi nei quali si lavora e nei quali si fa molto commercio digitale.

Se oggi su Facebook si può comprare e vendere di tutto ma l’integrazione tra social network e piattaforma di vendita è molto limitata, in futuro questa integrazione sarà fortissima e quindi i social network saranno delle vere e proprie piattaforme di e-commerce perfettamente funzionanti. In sostanza secondo molti esperti i social network finiranno per fare la guerra proprio ad Amazon perché finiranno per sovrapporsi alla nicchia di mercato del colosso delle vendite a distanza. Ma i social network del futuro saranno anche dei luoghi di lavoro.

Luoghi di lavoro digitale

Infatti lo smart working di domani passerà proprio attraverso i nuovi social network assolutamente evoluti e in grado di far fronte a tutte le varie esigenze della vita di oggi ma soprattutto della vita dei prossimi anni. Quindi sono queste sostanzialmente le linee dell’evoluzione del mondo digitale per come oggi sono prospettate dagli esperti ma sicuramente un ruolo importantissimo lo giocherà anche l’intelligenza artificiale e proprio su questo fronte Facebook non vuole rimanere indietro rispetto a nessuno.

Infatti l’intelligenza artificale sarà sempre più protagonista ma i rischi sono tanti. Infatti l’intelligenza artificiale potrebbe far perdere tanti posti di lavoro e quindi quella che oggi ci sembra un’innovazione positiva protrebbe diventare una vera e propria bomba.