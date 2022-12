Studio Ghibli e Lucasfilm producono un capolavoro: arriva Grogu, ed è fantastico

Una collaborazione inaspettata ha portato alla nascita di un’opera che non solo ci terrà incollati allo schermo, ma pensiamo che non ce la dimenticheremo tanto facilmente per i prossimi mesi. I due gruppi, dunque, sono riusciti a progettare un cortometraggio animato di tutto rispetto: eccolo.

Lucasfilm e Studio Ghibli hanno collaborato per portare alla luce un nuovo cortometraggio animato chiamato Zen – Grogu and Dust Bunnies. Il film, completamente disegnato a mano, è già debuttato su Disney+ ed è stato fondato su più elementi dal momento che riunisca l’alieno Grogu di The Mandalorian e gli animaletti di polvere di carbone antropomorfi del capolavoro premio Oscar di Hayao Miyazaki, cioè La città incantata.

Ma è nuova questa notizia? Di sicuro sì, tuttavia sapevamo già qualcosa al riguardo dato che lo Studio Ghibli aveva avvisato i fan con una serie di tweet che preannunciavano la collaborazione, prima mostrando un video dei loghi Lucasfilm e Ghibli e in seguito condividendo la foto di una statuetta di Grogu con Miyazaki seduto fuori fuoco sullo sfondo.

La conferma ufficiale, infine, è arrivata con un ultimo tweet che proclamava la collaborazione con Disney. Però non è la prima volta che Lucasfilm collabora con uno studio che si occupa di anime, leggete bene: a partire dal 2020, la societ2 ha reclutato studi di animazione in Giappone per creare nove cortometraggi per la sua serie antologica Star Wars: Visions per Disney+, che poi ha permesso alla compagnia di espandere la narrativa all’interno dell’universo di Star Wars.

Il film è l’unica novità? No, c’è dell’altro per noi

Un’altra curiosità interessante per quanto riguarda questa nuova opera, è che la news della partnership di Ghibli con Lucasfilm è arrivata nello stesso mese in cui la società ha aperto un parco a tema nel Giappone centrale dedicato alle opere di Miyazaki, che sarebbe il co-fondatore dello studio e regista più acclamato.

E diversamente da quanto ci si potrebbe pensare, i visitatori potranno esplorare luoghi progettati per osservare le caratteristiche animate di Miyazaki, come il Catbus di Il mio vicino Totoro del 1988. Affrettatevi perché I biglietti sono disponibili solamente su prenotazione e, per adesso, solo per residenti in Giappone. Non escludiamo che poi saranno espansi anche per chi abita in Europa.

Ritornando all’argomento principale, ovvero il film, allo stato attuale lo studio non ha annunciato quando uscirà il film, tuttavia di Ghibli, ovvero Koji Hoshino, ha dichiarato durante una conferenza stampa tenuta lo scorso mese per presentare il Ghibli Park che l’opera è in fase di sviluppo.

Questo vale a dire che non dovrebbe mancare molto alla sua uscita, o almeno così pensiamo. Per restare aggiornati su ciò che avranno intenzione di fare in futuro, è chiaro che la mossa migliore sarà esattamente quella di rimanere informati il più possibile. Che arriveranno prima di quanto pensiamo? È probabile, ma non sicuro. Che possa essere un capolavoro? Questo è certo.