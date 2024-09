Finalmente arriva la novità che tutti gli automobilisti aspettavano: addio traffico

Arriva finalmente una novità che rivoluzionerà il mondo delle auto: si potrà dire addio in maniera definitiva al traffico, ecco di che si tratta.

Nel momento in cui ci si mette alla guida, è del tutto innegabile che uno degli spauracchi che riguarda tutti gli automobilisti è quello del traffico. Soprattutto nel caso in cui, infatti, si deve percorrere un tragitto molto lungo, gli imprevisti diventano praticamente impossibili da prevedere. Per non parlare, poi, di quando ci si allontana dalla propria casa e dalla propria città e di conseguenza non si conoscono gli orari ed i punti in cui le auto vanno a congestionare il traffico.

Le soluzioni attualmente in nostro possesso, infatti, ci permettono al massimo di poter calcolare il tragitto più veloce tra quelli a nostra disposizione. Questa opzione, però, non può ovviamente essere capace di prevedere quello che accadrà nel futuro. Andiamo a vedere, in tal senso, qual è l’ultima novità che arriva per gli automobilisti e che ti può mettere nelle condizioni di dire addio, una volta e per tutte, al traffico. Auguriamo per questo motivo una buona lettura a tutti i nostri lettori.

Addio al traffico, ecco come fare

Su Google Maps esiste, già oggi, uno strumento di grandissima utilità. Si tratta della segnalazione degli incidenti, grazie alla quale gli utenti possono andare a segnalare degli eventuali ingorghi che si vengono a creare senza nessun preavviso lungo una strada. Anche per un incidente che limita il passaggio delle auto. E’ stata forse una delle novità più significative degli ultimi anni nel mondo dei navigatori ed ora sta per arrivare anche su un altro strumento di enorme rilievo e diffusione.

Si tratta di Android auto. A riferire la notizia è il portale “TecnoAndroid.it”, che spiega come si tratta di un qualcosa ormai molto, molto prossimo. Per il momento la novità in questione è stata introdotta in India e gradualmente si sta valutando di portarlo anche in altri Paesi. Grazie a delle foto che stanno circolando in maniera apparentemente incontrollata sul web, il portale in questione è riuscito anche a ricostruire come funzionerà questo strumento di grande rilievo.

Android auto e segnalazione di incidenti: come funzionerà

Sarà, infatti, aggiunto un nuovo tasto, grazie al quale, in pochi e semplici passi, potranno essere segnalati la presenza di un incidente, un rallentamento oppure anche il fatto che su quel tratto ci siano dei lavori in corso. Prima di concludere, però, ti ricordiamo alcuni smartphone che non supportano più Android Auto. Non ci resta altro da fare che aspettare la funzione segnalazione di incidenti sui nostri dispositivi per Android auto,