Uomini e Donne, Alessia Cammarota e Aldo Palmeri grande dolore: “Non era tempo per noi”

Grande dolore per Alessia Cammarota e Aldo Palmeri, ex protagonisti di Uomini e Donne che solo qualche settimana fa avevano annunciato l’arrivo del terzo figlio: la gravidanza della ex corteggiatrice si è interrotta all’improvviso.

Alessia Cammarota e Aldo Palmeri sono stati due dei volti più amati di Uomini e Donne. La loro conoscenza è iniziata negli studi del dating show di Canale 5 nel corso della stagione 2013/2014 e, tra loro, non è sempre stato tutto rose e fiori. Spesso lui ha nutrito dei dubbi nei confronti della ragazza che, puntata dopo puntata, è riuscita a conquistare il suo cuore fino a portarlo alla tanto attesa scelta.

La relazione tra Alessia e Aldo è diventata seria fin da subito: sono diventati genitori di Niccolò poco tempo dopo la fine di Uomini e Donne e poi sono convolati a nozze. Il tradimento da parte dell’ex tronista sembrava avesse messo definitivamente fine a quell’amore, ma pochi mesi dopo la separazione c’è stato un ritorno di fiamma che li ha portati a darsi una seconda possibilità. Poco tempo dopo è arrivato il secondo figlio, Leonardo, al quale stava per aggiungersene un terzo.

Alessia Cammarota, gravidanza interrotta

Lo scorso febbraio, infatti, Aldo Palmeri e Alessia Cammarota rivelavano con un tenerissimo video che coinvolgeva anche i figli l’arrivo di un terzo bebè.

Entrambi al settimo cielo, avevano poi svelato che si trattava di un altro maschietto. Tutto, dunque, sembrava procedere per il meglio, i fan erano entusiasti e la famiglia si preparava a ricevere nuovamente la cicogna.

Qualcosa, però, pare sia andata storta nelle ultime ore e un post pubblicato dalla Cammarota nelle sue Instagram story ha lasciato intendere che la gravidanza si è interrotta in maniera del tutto inaspettata.

“Non era tempo per noi… – ha iniziato a scrivere la ex protagonista di Uomini e Donne – .Non tutto va sempre come speriamo. Nessuna domanda, nessun racconto, vi prego!”.

“Abbiamo bisogno solo di affrontare il nostro dolore da soli. Speriamo capirete”, ha concluso Alessia chiedendo a gran voce di evitare qualunque tipo di interferenza.

Alessia Cammarota e Aldo Palmeri dopo Uomini e Donne

Pochi mesi prima di annunciare la terza gravidanza, tuttavia, Alessia e Aldo avevano manifestato l’intenzione di non avere altri figli, almeno per il momento.

“Al momento non è in programma il terzo figlio – aveva spiegato la Cammarota a Uomini e Donne Magazine lo scorso giugno – . A settembre anche Leonardo (il figlio minore, ndr) andrà alla scuola materna, Coronavirus permettendo, e noi saremo un po’ più liberi… di viverci e stare da soli”.

“Abbiamo fame di viverci come coppia. Siamo stati insieme pochi mesi prima che nascesse Niccolò – aveva aggiunto Palmeri – . Più i bimbi crescono, più sono indipendenti e noi abbiamo i nostri spazi. È importante anche mantenere la sfera privata”.

Poi la coppia ha deciso di provare nuovamente ad allargare la famiglia, ma le cose non sono andate come sperato da entrambi.

I fan si sono stretti attorno a loro per questo dolore che la ex coppia di Uomini e Donne ha scelto di vivere in assoluto silenzio e riservatezza.