Ogni Mattina, “brutte notizie per Adriana Volpe”: orario dimezzato

Al timone del programma su Tv 8, Ogni Mattina, Adriana Volpe dopo un anno rischia di vedersi dimezzato l’orario della sua conduzione, ma non solo: il format mattutino potrebbe essere addirittura cancellato. Ecco cosa sta succedendo

Ogni Mattina non decolla

Fin dalla sua prima puntata, andata in onda il 29 giugno 2020, Ogni Mattina, il programma su TV 8 condotto da Adriana Volpe non ha mai soddisfatto in termini di audience. Motivo per cui il format è stato sempre oggetto di congetture e supposizioni sulla sua probabile e imminente chiusura.

Ad un anno di distanza il programma di Adriana Volpe non riesce proprio a decollare. Oggi riesce a raggiungere a malapena l’1% di share. Un dato che scoraggia tantissimo e che messo a confronto con i costi, non fa che portare inevitabilmente ad alcune decisioni.

Chiusura a mezzogiorno

Ad avvalorare la volontà di intervenire, è il fatto che la rete riesce a fare più ascolti mandando in onda film italiani e internazionale e secondo quanti riportato da TV Blog, è molto probabile che lo show non sarà rinnovato.

Nel frattempo la rete ha deciso di fare comunque qualcosa, tuttavia niente di drastico. Anche se per Adriana Volpe non dev’essere proprio una cosa piacevole. Ogni Mattina , stando alle indiscrezioni, nelle prossime settimane sarà dimezzato. Sostanzialmente il programma saluterà i suoi telespettatori a mezzogiorno, invece che alle 14. Le voci dicono che ciò potrebbe accadere già dopo la settimana di Pasqua.

Il riscatto e la fine del matrimonio

Per la sua conduttrice dev’essere un brutto colpo. Adriana Volpe, dopo essere uscita dalla casa del Grande Fratello Vip, l’anno scorso, si è buttata a capofitto in questo progetto e ci ha creduto fin dall’inizio. Per lei, ritrovarsi alla conduzione di un programma tutto suo, è stato come una sorta di riscatto, dopo gli anni trascorsi in Rai al fianco di Giancarlo Magalli, con il quale c’è un litigio in corso da anni.

La brutta notizia arriva inoltre in un periodo non proprio facile per la bella Adriana. La sua vita privata infatti sta attraversando il brutto momento della fine del matrimonio con Roberto Parli. La crisi è scoppiata non appena la Volpe è uscita dalla casa più spiata d’Italia e da quel momento la coppia non è più riuscita a trovare la serenità e l’equilibrio di un tempo. I due rimangono comunque legati per sempre per la loro bambina Gisele, nata dieci anni fa.

Adriana Volpe e Roberto Parli

Roberto Parli pare non abbia mai preso bene le confidenze dell’ex moglie rilasciate alla stampa sulla loro relazione. Come se non bastasse, il titolare di una rinomata agenzia immobiliare di Montecarlo, ha dato della bugiarda alla Volpe asserendo che la figlia Gisele non è tanto serena, come la conduttrice ha lasciato intendere ai giornalisti.

Insomma, il loro rapporto si è davvero inasprito e se Adriana Volpe poteva trovare almeno un pò di serenità nel suo lavoro, stando agli ultimi aggiornamenti, anche questo potrebbe svanire. Staremo a vedere cosa succederà.