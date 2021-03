Simona Ventura e Matteo Bassetti, scontro di fuoco su Rai 3: “Ho diritto di parola”, “Faccia la conduttrice”

Momenti di tensione nel corso della puntata di ieri, 23 marzo, di Cartabianca durante il collegamento con Simona Ventura: la conduttrice, che ha raccontato come sta curando il Covid-19, è stata aggredita dal virologo Matteo Bassetti.

Simona Ventura è stata costretta a rinunciare alla finale del Festival di Sanremo 2021 a causa del Covid-19. La conduttrice ha scoperto di essere positiva al virus 48 ore prima di dirigersi al Teatro Ariston per una reunion insieme agli amici Amadeus e Fiorello. Affranta per quanto accaduto, la Ventura ha voluto poi rassicurare i suoi sostenitori sul suo stato di salute e ieri, 23 marzo, Bianca Berlinguer l’ha invitata a parlare della sua personale esperienza con il coronavirus nel corso di Cartabianca.

In collegamento con Rai 3, insieme a Simona Ventura, il virologo Matteo Bassetti, volto ormai conosciuto al piccolo schermo. L’esperto, ascoltando le parole della conduttrice e il modo in cui quest’ultima sta curando il Covid-19, ha sbottato invitandola a non parlare di argomenti di cui non è a conoscenza. Ne è nato uno scontro di fuoco che ha fatto molto discutere la rete dividendo in due il pubblico da casa.

Simona Ventura e Matteo Bassetti, scontro

Interpellata da Bianca Berlinguer, Simona Ventura ha spiegato di aver iniziato immediatamente la profilassi per la cura del Covid dopo aver interpellato il suo medico di fiducia.

All’ascolto di queste parole, però, Bassetti non è rimasto in silenzio e ha invitato la conduttrice a non dare informazioni sbagliate al pubblico da casa.

“Lei fa la conduttrice di un programma televisivo, io faccio il medico. Ascolti quello che i medici dicono – ha sbottato il virologo – . Se facciamo fare ai conduttori televisivi i medici, non va più bene! Io ho curato centinaia di persone e quello che hanno fatto con lei è sbagliato!”.

Bassetti ha ribadito, quindi, come sia stato errato per la Ventura prendere dei medicinali poiché asintomatica.

“Come servizio pubblico lo dobbiamo ai telespettatori: non esiste una profilassi certa del Covid, i pazienti non sono tutti uguali – ha continuato a gran voce l’esperto – . Quando ci sono sintomi e non sono importanti, si curano con anti-infiammatori. Cortisone, eparina e antibiotici vanno usati solo quando c’è una grave compromissione respiratoria, quando si ha un decremento della saturazione. E non vanno usati precocemente. Ogni malato è diverso dall’alto e va visitato”.

Simona Ventura, scintille con Bassetti

Attacca da Matteo Bassetti, Simona Ventura lo ha lasciato parlare prima di intervenire e sottolineare di aver iniziato la profilassi per la cura del Covid dopo aver consultato il suo medico.

“Io mi sono interfacciata con il mio medico. Ho raccontato il mio caso, non ho dato informazioni non corrette – si è difesa la conduttrice – . Ho riportato la mia esperienza e, per fortuna, è andata bene!”.

“Farò la conduttrice televisiva, ma ho libertà di parola e di parlare della mia esperienza signor Bassetti”, ha aggiunto poi la Ventura evidentemente infastidita dall’atteggiamento del virologo.

Quest’ultimo, però, ha continuato. “Lei si prenda una laurea e venga a fare il mio mestiere se vuole!”, ha sbottato lui, mentre la conduttrice aggiungeva: “Non voglio fare il suo mestiere! Ma ho diritto di parola e parlo della mia esperienza, certamente non mi tappa la bocca lei”.