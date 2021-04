Elisabetta Gregoraci e il mistero delle rose rosse | “Sono stato io…”

La ex moglie di Flavio Briatore è una delle donne più corteggiate del mondo e così per Elisabetta Gregoraci arriva un gesto eclatante: le arrivano ben trecento rose rosse da un mittente anonimo. Chi è l’uomo che ha palesato il suo ‘amore’ in questo modo?

Da quando si è legata al manager Flavio Briatore, tutti i riflettori sono stati puntati sulla sua oggettiva bellezza: Elisabetta Gregoraci spicca per la sua sensualità, per la raffinatezza e per quella bellezza mediterranea che porta con sé i colori della sua terra natìa, la Calabria.

Nonostante da anni abbia divorziato da Briatore, l’interesse del pubblico per lei non è diminuito ma, anzi, sono stati tantissimi i suoi corteggiatori. Con il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip, nell’ultima edizione, la bellissima Gregoraci si è fatta conoscere anche per le sue qualità interiori: una donna molto elegante, raffinata, riservata e sensibile. Come non innamorarsi di lei?

E così il numero di spasimanti è aumentato a dismisura appena uscita dalla Casa di Cinecittà. Adesso per lei arriva un gesto d’amore davvero spettacolare che lascia la stessa Elisabetta stupefatta e si chiede: “Chi sei?“.

Elisabetta Gregoraci e il mistero delle rose rosse

La bellissima ex gieffina decide di condividere con i suoi follower quanto appena accaduto, pubblicando la fotografia sul suo profilo Instagram.

Elisabetta Gregoraci è sensualissima con un costume da bagno intero color rosso fuoco, che ne risalta una forma fisica eccellente. E’ accovacciata in una vasca da bagno e, insieme a lei, c’è un mega bouquet di ben trecento rose rosse.

La Gregoraci guarda tutte quelle rose con un sorriso ed un’aria incredula: neanche lei sembra riuscire a credere a questo palese gesto d’amore fatto nei suoi confronti. Un gesto d’amore chiaro visto che le rose rosse sono, da sempre, simbolo di amore e passione.

Il mittente è una persona misteriosa che ha deciso di nascondere la sua identità. Trecento rose rosse sono davvero tantissime, al punto che è necessario usare l’intera vasca da bagno. Quale donna non ha mai sognato di ricevere un gesto così spettacolare? Chi è il misterioso uomo?

“Sono stato io …”

Elisabetta Gregoraci è a casa, nella vasca da bagno, ed annusa le trecento rose rosse appena arrivate al suo domicilio. Poi decide di ringraziare questa persona di cui, giura, di non conoscere l’identità e lo fa attraverso i social: “Trecento rose rosse, grazie, chiunque tu sia”.

Un gesto di estremo romanticismo che lascia sorpresi anche i suoi follower ma ecco che, nella rosa dei commenti, spunta un “Sono stato io…” così scrive il suo ex coinquilino del Grande Fratello Vip. Di chi si tratta, di Pierpaolo Pretelli? Nient’affatto ma a commentare è Enock, fratello di Mario Balotelli.

Il commento dell’ex gieffino, però, è chiaramente ironico ed accompagnato da faccine di emoticon che sorridono e così Elisabetta Gregoraci risponde al suo amico, sorridendo anche lei.

I commenti a questo gesto così importante arrivano anche dai suoi supporter vip: Matilde Brandi che scrive “Eli, meriti tutte queste rose”, passando per le parole della contessa De Blanck che definisce la sua ex coinquilina “Stupenda“.

Intanto, però, resta il mistero delle rose rosse: chi è stato il mittente di questo sorprendente gesto dedicato ad Elisabetta Gregoraci?